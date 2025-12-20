La mamá, la cuñada, el ex marido: cómo los familiares de Rodolfo Carter y Cecilia Pérez se instalaron en la municipalidad de La Florida

En febrero de este año se informó sobre varias contrataciones y ascensos en el municipio que incluyeron a parientes del senador electo Rodolfo Carter y de la exministra Cecilia Pérez.

La Contraloría General de la República (CGR) solicitó a la ex ministra Cecilia Pérez, su ex marido Carlos Contreras y su cuñada Marcela Gálvez que devuelvan más de 25 millones de pesos a la Municipalidad de La Florida, luego de que la investigación determinara que no existían respaldos que acreditaran el trabajo realizado por ellos en el municipio.

Según reveló la CGR, no hay documentación suficiente que pruebe las funciones que habría desempeñado durante la gestión del ex alcalde Rodolfo Carter en algunos meses de 2024, por lo que pidió la devolución de 18,5 millones de pesos a las arcas municipales.

Según informó la municipalidad, Pérez ocupó el cargo de coordinadora de gabinete de Carter desde enero de ese año, con un sueldo bruto mensual superior a 4,6 millones de pesos.

La Florida en familia: así llegaron los familiares de Carter y Pérez

Fue en febrero de este año cuando el ex alcalde Rodolfo Carter fue consultado en Tolerancia Cero sobre la contratación de su madre, Gloria Fernández, en la oficina de Adulto Mayor, con un sueldo bruto de $1.739.130.

En aquella oportunidad, el senador electo por La Araucanía defendió la contratación y aseguró que la situación es “absolutamente transparente”.

Según revela una nota de El Mostrador, el actual alcalde de La Florida, Daniel Reyes, también respaldó el nombramiento, aunque la diputada Ana María Gazmuri ofició a la Contraloría, señalando que Fernández “al parecer no posee título profesional ni antecedentes de experiencia laboral justificada”.

La polémica también se extendió a Daniela Alvarado Rosas, pareja del diputado Álvaro Carter y madre de un hijo con él. Alvarado, profesora de Historia con 13 años de trayectoria en la Comudef, fue promovida de Coordinadora Técnica Pedagógica a directora de Educación, pasando a recibir un sueldo de $4.073.546. Desde la municipalidad destacan su trayectoria y proyectos en Educación Parvularia, defendiendo que su ascenso se basa en méritos y no en vínculos familiares.

Otro caso es el de Marcela Gálvez Muñoz, ingeniera civil industrial y cuñada de Cecilia Pérez, quien fue ascendida a directora de Servicios Generales con un sueldo de $4.488.062. En este caso, la municipalidad sostuvo que su promoción responde a criterios técnicos y de gestión, y que su carrera en la administración comenzó ocho años antes que su cuñada y nueve antes del actual alcalde, reafirmando que su ascenso se justifica por su experiencia y desempeño.

En cuanto a Carlos Contreras Mena, ex marido de Cecilia Pérez, fue contratado en el área de Salud de la Comudef con honorarios de $1.650.000. La municipalidad aseguró que su selección se basó en credenciales profesionales y su experiencia en captación de usuarios del sistema de salud, y que cualquier intento de vincular su contratación con su vínculo con Cecilia Pérez es “completamente erróneo y malintencionado”.