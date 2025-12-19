Contraloría insta a devolver fondos pagados a Cecilia Pérez, ex marido y su cuñada en La Florida

En el caso de Pérez, la CGR precisó que no se cuenta con la documentación suficiente que evidencie las labores que realizó en la gestión del ex alcalde Rodolfo Carter durante algunos meses de 2024

La Contraloría General de la República (CGR) instó a la ex ministra Cecilia Pérez, su ex marido, Carlos Contreras, y su cuñada, Marcela Gálvez, a que devuelvan a la Municipalidad de La Florida un monto conjunto que supera los 25 millones de pesos, luego de que la indagatoria que realizó no encontró respaldos para acreditar el trabajo que habrían realizado en el municipio.

En el caso de Pérez, Contraloría precisó que no se cuenta con la documentación suficiente que evidencie las labores que realizó en la gestión del ex alcalde Rodolfo Carter durante algunos meses de 2024, por lo que solicitó el reintegro de $18,5 millones a las arcas municipales.

De acuerdo con lo informado por el municipio, Cecilia Pérez se desempeñó como coordinadora de gabinete de Carter desde enero de ese año, labor por la que recibió un sueldo mensual bruto superior a los $4,6 millones.

No obstante, la auditoría del ente fiscalizador estableció que los informes de actividades que presentó la ex ministra eran insuficientes.

“No se obtuvo evidencia de la realización de las labores encomendadas (…) los aludidos informes declaran labores desarrolladas solamente durante algunos días del mes de pago“, se establece en el reporte, según informó Ciper.

Al detallar el tema, la CGR indicó que en enero de 2024 Cecilia Pérez reportó solo ocho días laborales; en febrero, dos; en marzo, cinco; y en septiembre, siete jornadas, pese a lo cual recibió su remuneración completa.

Contraloría también cuestionó entorno familiar de Cecilia Pérez

Además de Cecilia Pérez, la indagatoria de la Contraloría también fijó su atención en las contrataciones de su ex marido y su cuñada en la Corporación Municipal de La Florida.

Respecto de Carlos Contreras Mena, ex marido de Cecilia Pérez, la CGR dijo que sus informes eran genéricos y no permitían acreditar el cumplimiento de funciones. Por ello, solicitó la devolución de $4,9 millones.

En cuanto a Marcela Gálvez Muñoz, cuñada de la ex ministra, la Contraloría cuestionó reajustes salariales que no se ajustaban a lo acordado en su contrato, por lo que le pidió devolver 2,3 millones de pesos.

Tras el informe de la Contraloría, desde la Municipalidad de La Florida apuntaron a una “discrepancia jurídica” y que se les está exigiendo un “estándar superior al habitual” para respaldar los contratos a honorarios.

Por su parte, la Contraloría anunció que en los próximos días iniciará el proceso de reparo de cuentas para recuperar los fondos que considera no justificados.