La reaparición de Jeannette Jara tras las elecciones: abordó su futuro y la polémica por “amarre” de funcionarios públicos

Tras ocho días de silencio luego de su derrota en la segunda vuelta presidencial, la ex candidata Jeannette Jara reapareció públicamente este lunes.

La militante del Partido Comunista (PC) asistió al evento de fin de año de la fundación Horizonte Ciudadano, que contó con la participación de la ex presidenta Michelle Bachelet y otras autoridades de izquierda, tales como el timonel del PC, Lautaro Carmona, la presidenta del PS, Paulina Vodanovic, el alcalde de Puente Alto, Matías Toledo, entre otros.

Tras ser parte de este encuentro, Jara dialogó con 24 Horas y abordó su futuro tras perder en los comicios del pasado 14 de diciembre, señalando que “estoy con la perspectiva de poder descansar algunos días”.

“Estuve tres años de ministra, este año sacamos una reforma previsional importante adelante, estoy contenta porque en pocos días más va a subir a un millón y medio de personas su pensión y hemos tenido una elección que hay que reflexionar la con templanza y con calma“, añadió.

En esa línea, la ex candidata expresó: “Todo lo que venga hay que tomarlo con calma y yo en eso creo que hay que esperar, hay que descansar unos días y hay que ver también qué actitud toma el presidente electo”.

Por otro lado, Jeannette Jara se refirió a las cuestionamientos de la oposición a la norma que ha sido apuntada como “amarre” de funcionarios públicos.

“Es evidente que todos aquellos funcionarios que son de confianza política tienen que salir del Gobierno, pero la gran mayoría de los funcionarios públicos son funcionarios de carrera y no tendrían por qué dejar el Estado”, aseguró.