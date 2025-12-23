¿Hay una autocrítica? ¿Un mea culpa?: la postura de Lautaro Carmona sobre su responsabilidad en la derrota de Jeannette Jara

El timonel del PC aseguró que no era un problema hacer una autocrítica porque la tiene “bastante natural en mi vida regular”.

El presidente del Partido Comunista (PC), Lautaro Carmona, fue consultado sobre su responsabilidad en la derrota que sufrió Jeannette Jara ante José Antonio Kast en la segunda vuelta presidencial el pasado 14 de diciembre, donde obtuvo el 42% de los votos, frente al 52% del republicano.

En el programa Tolerancia Cero de CNN Chile, el timonel abordó el tema, oportunidad en la que le recordaron que la misma candidata acusó falta de “fraternidad” de su partido, además de impulsar la candidatura de Daniel Jadue mientras ella se manifestó en contra, además de otros episodios donde no estaban alineados.

“Yo tengo la autocrítica de forma bastante natural en mi vida regular, por lo tanto para mí no es un desafío”, señaló, y sostuvo que es responsable “como lo es todo el partido” también. “Cada uno en la dimensión que tiene, yo como presidente del partido”, afirmó.

Respecto a los errores que, en su caso, cometió, Lautaro Carmona planteó que, de las situaciones mencionadas donde con Jeannette Jara no tuvieron puntos en común, “podría haberme omitido (en algunas declaraciones), pero yo represento una opinión que no era mía“.

“No quiero darle una beligerancia a ese punto, yo asumo que tengo una dimensión bastante menor de lo que le han asignado, de lo que se instaló como conflictividad pública. En la suma y en la resta, cuando miramos el resultado que obtuvo el PC en la parlamentaria y en la senatorial, en la primaria que fue lejos la candidata electa, eso es conducción del partido“, sostuvo.