Kast envía saludo de Navidad agradeciendo a las Fuerzas Armadas y trabajadores esenciales

El presidente electo José Antonio Kast envió su primer saludo de Navidad tras su elección, destacando en su mensaje el trabajo y la dedicación de las fuerzas de seguridad y de los funcionarios esenciales que continúan prestando servicios durante las festividades.

En su mensaje, Kast agradeció la labor de quienes velan por la seguridad y el bienestar de la ciudadanía, subrayando la importancia de su esfuerzo en un contexto de celebración, y resaltó el valor del compromiso de quienes cumplen funciones críticas incluso en días feriados.

A través de la la red social X, el mandatario electo destacó a quienes no pudieron pasar la nochebuena junto a sus familias, mencionando a las Fuerzas Armadas.

Kast envía saludo de Navidad y agradece a Fuerzas Armadas

“Un saludo a todos los que en esta nochebuena celebran la Navidad. Muy especialmente, a quienes no pueden estar con los suyos”, indicó Kast.

“Cuando caminamos juntos, cuando nos cuidamos y nos respetamos, somos más fuertes como país”, expresó, deseando además una “muy Feliz Navidad” a las familias.

“A nuestras FFAA, Carabineros, PDI, Gendarmes, Bomberos, funcionarios de la Salud y a todos quienes siguen trabajando por Chile. Gracias por su esfuerzo !!”, expresó.

José Antonio Kast fue elegido presidente de Chile el domingo 14 de diciembre de 2025, tras ganar la segunda vuelta electoral con alrededor del 58 %.