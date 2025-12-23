Kast y migrantes venezolanos: “Tenemos que buscar la manera más rápida para que vuelvan a su patria”

El presidente electo recordó que “hemos planteado un corredor humanitario para las personas que están de manera irregular, para que puedan volver a su patria”.

El presidente electo, José Antonio Kast, apuntó este martes a Nicolás Maduro al abordar la situación de los migrantes venezolanos, tras sostener una reunión en Quito con el presidente de Ecuador, Daniel Noboa.

“El presidente Noboa ha sido muy amable, muy abierto en plantearnos las dificultades que tienen acá y los progresos que han realizado en Ecuador“, dijo Kast luego del encuentro.

En esa línea, el mandatario electo planteó que “enfrentar temas de migración, pobreza, crimen organizado e inmigración ilegal, no es fácil para ningún país. Aquí han dado muestra de que cuando uno trabaja de manera seria, responsable, no apelando al populismo, los países salen adelante”.

Apuntó a la vez que “es difícil, pero unidos es más fácil hacerlo, y lo que hemos logrado, tanto en conversaciones con Milei, el canciller peruano y Noboa, para nosotros es muy satisfactorio pensando en el bien de los compatriotas“.

Kast apuntó a Maduro por migrantes venezolanos

Sobre los migrantes venezolanos, recordó que “hemos planteado un corredor humanitario para las personas que están de manera irregular, para que puedan volver a su patria y también al gobierno venezolano, que pueda abrir las puertas de su frontera“.

A continuación, indicó que “yo no reconozco a una dictadura, pero eso no quiere decir que ese país no reciba a sus connacionales. Para nosotros es casi imposible conversar con alguien que no ha respetado la democracia”.

“Yo gané legítimamente, y mi contendora, del Partido Comunista, reconoció su derrota. El señor Maduro no solamente no ha reconocido, sino que tiene prohibido el ingreso a algunas personas que fueron victoriosas. Eso no quita que no pueda recibir a personas que quieren volver a su patria“, cuestionó José Antonio Kast sobre la política del líder chavista respecto de los migrantes.

Añadió que “todos estamos conscientes del problema, tenemos la misma situación provocada por un gobernante ilegítimo. Entre todos tenemos que buscar la manera más rápida, respetando la dignidad de las personas, para que vuelvan a su patria“.