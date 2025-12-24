Equipo de Kast detalla criterio que impediría a Kaiser ser ministro: “No está fijado en piedra”

Ante el “impedimento” de Kaiser debido a que su hermana es senadora electa por La Araucanía, el encargado del traspaso de mando de Kast explicó las razones para establecer el criterio y aseguró que “pueden existir excepciones”.

El ex ministro y encargado del traspaso de mando del presidente electo, José Antonio Kast, Claudio Alvarado, explicó el criterio que establece que quienes tengan familiares en el Congreso no pueden ser parte del gabinete, lo cual impediría que Johannes Kaiser asuma como ministro de alguna cartera.

Lo anterior, luego de que este martes el vicepresidente del Partido Nacional Libertario (PNL), Hans Marowski, explicara que “hay una definición de la oficina del presidente electo de no tener ningún miembro del gabinete que, además, sea pariente de un parlamentario. Probablemente como tenemos a la senadora Vanessa Kaiser, Johannes no pueda integrar (el gabinete)”.

En este marco, Alvarado en conversación con Radio Infinita comenzó diciendo que “se está evaluando precisamente que no exista una relación entre autoridades del Ejecutivo con autoridades elegidas democráticamente del Parlamento, para tratar de evitar malas interpretaciones, eventuales conflictos de interés”.

Claudio Alvarado asegura que pueden haber excepciones en criterio sobre parentescos de ministros

No obstante, aseguró que “no es una norma que esté fijada en piedra, siempre pueden existir excepciones”. Siguiendo en esa línea, comentó que “lo que importa es que aquellas personas que colaboran con el Gobierno tengan la mejor disposición, tengan la capacidad técnica, tengan habilidades políticas y estén comprometidos con el programa de Gobierno”.

Respecto a la definición que ha tomado el equipo de Kast, Alvarado argumentó que “a veces la opinión pública tiende a interpretar que algunas decisiones que se puedan tomar, están influenciadas por la opinión de parlamentarios, que no se respetan las normas de objetividad y general son problemas de interpretaciones”.

Para cerrar, el encargado del traspaso de mando sostuvo que, a su juicio, “cuando una persona actúa de buena fe, con claridad en sus propósitos y sus objetivos, indudablemente que eso no sucede. Pero como te digo, es algo que se ha escuchado, se ha dicho, aparece en la prensa, pero yo en lo personal creo que pueden existir excepciones y no veo de pronto de que sea algo insuperable”.