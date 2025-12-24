Republicanos apunta contra ex ministros Pardow, Jackson y Siches: fueron ministros por “pituto”

Agustín Romero recalcó que es importante para el éxito del gabinete del presidente electo “que no lleguen Izkia Siches, Pardow, Jackson y ese tipo de compadres”.

El diputado Agustín Romero (REP) dejó en claro que José Antonio Kast no replicará “el bochorno del amiguismo y del pituto” para conformar su gabinete, aseverando que esto marcó las designaciones del presidente Gabriel Boric, como Giorgio Jackson, Izkia Siches y Diego Pardow.

En entrevista con radio Cooperativa, el legislador expresó que “Kast ha ido muy claro en el tema del principio de los apitutados y el parentesco: nosotros no queremos cometer el mismo error, el mismo bochorno que ha tenido este Gobierno con tanto apitutado, tanto parentesco por ahí dando vueltas, tanto amiguismo” en puestos de poder.

“Lo que queremos es que lleguen buenos ministros, que no lleguen (Diego) Pardows, no lleguen Giorgios Jackson, Izkia Siches; ese nivel tan bajo. Por lo tanto, en lo que se está enfocando el presidente es en buscar las mejores personas que lleguen a los cargos”, puntualizó.

En esta línea, el diputado Romero sostuvo que “en este Gobierno una de las promesas (incumplidas) que se le enrostró al presidente Boric fue precisamente que, con su carita muy pintadita, muy ordenadito, le dijo a todo el mundo: En el Chile que construiremos no habrá espacio para el pituto; y bueno, hubo más que espacio, hubo realmente compartimentos estancos para el pituto”.

Para el republicano, Giorgio Jackson llegó al Ministerio de Desarrollo Social por ser amigo del presidente Boric, “no por competencia. Por amiga, Izkia Siches, (pese a que) no tenía ninguna competencia para ser ministra del Interior. El señor Pardow, que demostró que no tenía dedos para el piano, y los chilenos lo están pagando en las cuentas de la luz”.

