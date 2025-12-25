Kast felicita a Nasry Asfura y promete fortalecer relaciones con Honduras

Sus declaraciones se dan pocas horas después de que el Gobierno chileno también expresara su respaldo a la decisión del CNE hondureño.

El mandatario electo, José Antonio Kast, felicitó a través de sus redes sociales a Nasry Asfura, quien fue proclamado por el Consejo Nacional Electoral (CNE) de Honduras como el próximo presidente de ese país, luego de tres semanas de incertidumbre sobre los resultados de las elecciones del 30 de noviembre.

“Felicito al Presidente electo de Honduras, Nasry Asfura, y le deseo el mayor de los éxitos en su gestión. Chile y Honduras cumplen 160 años de relación diplomática que vamos a enriquecer y profundizar”, escribió Kast en una publicación en X sobre el resultado.

Estas declaraciones se producen pocas horas después de que el Gobierno chileno también respaldara la decisión del CNE hondureño. En un comunicado de la Cancillería se indicó que “el Gobierno de Chile expresa su respeto por la declaratoria institucional, la que otorga certeza jurídica del proceso electoral”.

Además de Chile, otros países como Perú, Bolivia, República Dominicana, Costa Rica, Ecuador, Panamá, Paraguay y Argentina emitieron un comunicado conjunto reconociendo el triunfo de Asfura.

Salvador Nasralla, candidato del Partido Liberal derrotado por Asfura, no aceptó los resultados del CNE y afirmó que “gobernaría el crimen organizado”.

Por su parte, el Partido Libre, al que pertenece la actual presidenta Xiomara Castro, también rechazó la victoria de Asfura, señalando que las elecciones fueron un fraude.

Nasry Asfura, de tendencia conservadora y quien habría contado con el apoyo explícito del ex presidente de Estados Unidos, Donald Trump, asumirá la presidencia de Honduras el próximo 27 de enero de 2026.