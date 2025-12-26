“Es partir mal para ambos lados”: Jaime Quintana criticó acuerdo con gremios por ley de amarre

Quintana sostuvo que “nadie nos ha informado nada, y entiendo que eso les ha pasado también a otros presidentes de partido”.

El senador y presidente del Partido por la Democracia (PPD), Jaime Quintana, criticó este viernes el protocolo de acuerdo que alcanzó el Gobierno con la mesa del sector público en la denominada ley de amarre, y aseguró que “es partir mal para ambos lados”.

El parlamentario abordó lo que la oposición calificó como un intento de mantener a funcionarios públicos leales a Gabriel Boric, en la entrevista que le concedió a radio Cooperativa.

“Hasta el día de hoy, conmigo no ha conversado nadie del Ejecutivo por este tema”, planteó Quintana, quien añadió que “nadie nos ha informado nada, y entiendo que eso les ha pasado también a otros presidentes de partido“.

No obstante, apuntó que la preocupación de los trabajadores del sector público “no es una cosa antojadiza (…) surge de los gremios y tiene que ver con amenazas que se han proferido por parte de la candidatura que ganó, que hoy es el presidente electo“.

Otros cuestionamientos de Quintana a la ley de amarre

A continuación recalcó que, en todo caso, el acuerdo “no me gusta, creo que se ha presentado mal y que tiene pocas posibilidades (de prosperar)“.

“Yo creo que el mecanismo que se ha escogido no es el mejor, y creo que el Gobierno también pudo haber hecho una mejor vocería de esto“, complementó Jaime Quintana sobre la ley de amarre, a la vez que sostuvo que estimaba que el tema debió ser parte de la conversación que mantuvieron Boric y Kast en La Moneda, pero “al parecer no fue”.

Criticó a la vez la amenaza de la UDI de presentar una acusación constitucional contra el ministro de Hacienda, Nicolás Grau, y manifestó que aquello generó una “reacción en lo que va a ser la nueva oposición”.

“Esto es partir mal para ambos lados y, por lo mismo, yo espero que se resuelva pronto, pasaditas las fiestas“, concluyó el senador Jaime Quintana.