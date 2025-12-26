“Es una obligación del Congreso” y “no dan los argumentos”: diputados se dividen ante eventual AC contra Grau por “ley de amarre”

El anuncio de la UDI ha generado diversas reacciones de parlamentarios, quienes critican el uso de esta herramienta y otros que no descartan apoyar la iniciativa.

Los diputados UDI Jorge Alessandri y Guillermo Ramírez advirtieron que impulsarán una acusación constitucional (AC) contra el ministro de Hacienda, Nicolás Grau, en caso de que el Gobierno insista en la denominada “ley de amarre” en el proyecto de reajuste del sector público, la cual restringe el despido de funcionarios a contrata.

“Si el ministro Grau no retira esta ley inmoral de amarre para apitutar a operadores políticos, lo vamos a acusar constitucionalmente en marzo, por lo que se puede dar por notificado”, expusieron.

En este marco, la subjefa de bancada de la UDI, Marlene Pérez, sostuvo que “si es necesario, utilizaremos todos los instrumentos que la ley nos entrega para impedir que este gobierno siga incurriendo en irregularidades, amarres administrativos y malas prácticas para proteger a operadores políticos, contrataciones de última hora. Son muchas las irregularidades”.

Las reacciones de diputados de la oposición y oficialismo ante la posible AC contra el ministro Grau

Por su parte, el jefe de bancada de Renovación Nacional (RN), Frank Sauerbaum, manifestó que el Gobierno “tiene que evaluar si con el rechazo ciudadano que se ha generado en los sectores de la oposición y los propios diputados del gobierno, va a continuar con esta suerte de amarre a sus cercanos y amigos (…) el gobierno tendrá que evaluar con un criterio objetivo las consecuencias de insistir en esta medida”.

“Si el ministro Nicolás Grau insiste, la acusación constitucional no es un exceso: es una obligación del Congreso para defender el Estado de Derecho“, afirmó el parlamentario Roberto Arroyo (PSC).

Ante esto, el diputado Diego Ibáñez (FA) criticó a la UDI, señalando que la medida corresponde a “una utilización no democrática del instrumento de acusación“.

“Es difícil tomarse en serio la declaración de Guillermo Ramírez, presidente de la UDI… Si no le gusta la ley, pues vote en contra. La derecha ha presentado nueve Acusaciones Constitucionales y todas rechazadas“, añadió.

En tanto, el jefe de bancada del PPD e independientes, Raúl Soto, si bien ha manifestado su rechazo a la norma de “amarre”, comentó que “una cosa muy distinta es que la derecha nuevamente aproveche la contingencia para llevarnos a un escenario de confrontación y guerrilla política, mal utilizando herramientas excepcionales como las acusaciones constitucionales“.

Quien también marcó distancia de una eventual AC contra Grau fue Joanna Pérez (Demócratas), afirmando que “si bien esta es una acción desesperada del gobierno para mantener a sus amigos en los cargos, creo que no dan los argumentos para una acusación constitucional“.