Anuncian denuncia ante Fiscalía: ministra Ximena Aguilera bajo la lupa por operación a su madre

Sigue escalando la polémica por la rápida operación a la madre de la ministra de Salud, lo cual ha tenido una gran repercusión política, donde un parlamentario aseguró que presentará una denuncia por presunto tráfico de influencias.

La polémica por la operación “exprés” de la madre de la ministra de Salud, Ximena Aguilera, sigue escalando luego de que se dieran a conocer nuevos antecedentes.

Fue el 23 de diciembre cuando la mamá de la secretaria de Estado ingresó de urgencia para someterse a una cirugía por una fractura de cadera en el Hospital del Salvador, donde fue atendida en un tiempo considerablemente menor en comparación a otros casos.

De hecho, el procedimiento pasó por una decisión administrativa, situación por lo cual parlamentarios de la UDI oficiaron a la Contraloría General de la República (CGR) para solicitar una auditoría al recinto hospitalario.

Sin embargo, esto no quedó ahí, ya que T13 reveló nuevos antecedentes del caso, que tienen relación con un paciente que fue postergado para dar su espacio a la madre de la ministra Aguilera, quien finalmente murió tres días después.

Parlamentarios solicitan esclarecer antecedentes sobre la operación “exprés” a la madre de la ministra de Salud, Ximena Aguilera

Bajo este contexto, parlamentarios de la Comisión de Salud anunciaron que solicitarán más antecedentes sobre los hechos. En este marco, el diputado Andrés Celis (RN) dio a conocer que también presentará una denuncia ante el Ministerio Público por presunto tráfico de influencias.

“Se necesita certeza de lo que realmente sucedió y por lo mismo presentaré una denuncia contra la ministra Aguilera por tráfico de influencias. No puede ser que, de acuerdo a investigaciones de la prensa, se hayan postergado cirugías similares a once personas, mientras que la madre de la ministra pasaba a pabellón”, aseveró.

“No basta con citar a la comisión de Salud de la Cámara al director del Hospital del Salvador para que relate lo sucedido. Acá, también, se hace necesario, incluso, la conformación de una comisión investigadora”, añadió.

Por su parte, el diputado Daniel Lilayu (UDI) manifestó que “Resulta ineludible que la Fiscalía abra una investigación de oficio, no sólo por el eventual tráfico de influencias que podría existir, sino que también porque uno de los antecedentes recientemente conocidos indicaría que un paciente, cuya atención fue postergada terminó falleciendo, lo que agrava todavía más este escándalo”.

Con respecto a los parlamentarios del oficialismo, Héctor Barría (DC) dijo que espera “tener rápidamente los antecedentes que solicitamos a contraloría, también a Redes Asistenciales para que se puedan tomar medidas en el asunto”.

Mientras que el senador Juan Luis Castro (PS), hizo hincapié en la importancia de acceder a la bitácora completa de los hechos a través de un Reporte de Auditoría Médica”.