Nuevos antecedentes sobre operación a madre de ministra Ximena Aguilera: paciente postergado murió tres días después

Una de las personas que tuvo que ser aplazada para darle espacio a la madre de la ministra falleció en el hospital el 26 de diciembre.

Continúan saliendo a la luz nuevos antecedentes sobre la operación a la que se sometió la madre de la ministra de Salud, Ximena Aguilera, en el Hospital del Salvador.

Fue el 23 de diciembre cuando la mamá de la secretaria de Estado, Lucía Sanhueza, ingresó de urgencia al recinto hospitalario producto de una fractura de cadera. En este marco, la polémica estalló debido a que solo 10 horas después ya estaba operada, reflejando una significativa diferencia en los tiempos de espera en comparación a otros casos.

De acuerdo a los antecedentes, la mujer de 87 años se sometió a la cirugía tras una decisión administrativa que alteró el orden de procedimientos ya programados. De hecho, la paciente habría entrado a pabellón sin completar los trámites administrativos habituales.

En este marco, el Hospital del Salvador justificó la operación “exprés” señalando en un comunicado que “la resolución quirúrgica de esta paciente no afectó la oportunidad de atención del resto de los pacientes con patología similar que se encontraban en el Hospital”.

Paciente postergado por operación a madre de ministra Ximena Aguilera murió tres días después

Sin embargo, de acuerdo a T13, la intervención a la madre de la ministra Aguilera obligó a postergar una “reexploración de paciente laparotomizado”.

Esto, hace referencia a un procedimiento en que se abre la pared abdominal de una persona para examinar o tratar órganos internos, lo cual suele llevarse a cabo en situaciones de emergencia.

Dicho paciente debió esperar para dar paso a la operación de la madre de la titular del Minsal según informó el citado medio, quien finalmente falleció tres días después a raíz de un shock séptico.

Con respecto a esta muerte, el Ministerio de Salud y el Hospital del Salvador declinaron referirse al caso.

El mundo político no ha quedado ajeno ante estos hechos. El senador e integrante de la Comisión de Salud, Juan Luis Castro (PS), dijo que “parece ser que en ese hospital habría 11 pacientes en igual condición de necesidad de una prótesis de cadera, que estuvieron a la espera de la misma intervención”.

Bajo este contexto, anunció que solicitará formalmente todos los antecedentes, como por ejemplo, la bitácora completa de aquella jornada para establecer cómo se tomó la decisión de priorizar a la madre de Ximena Aguilera.

Por otro lado, diputados de la UDI oficiaron a la Contraloría General de la República (CGR) para solicitar una auditoría al Hospital del Salvador.