La defensa del Hospital del Salvador a la rápida operación a la madre de ministra de Salud, Ximena Aguilera

La operación “exprés” de la madre de la ministra causó polémica producto de la rápida atención en comparación a otros casos.

Francisco Rosales
Francisco Rosales

Tras la controversia que causó la “operación exprés” a la madre de 87 años de la ministra de Salud, Ximena Aguilera, quien ingresó de urgencia por una fractura de cadera, el Hospital del Salvador emitió un comunicado para justificar el procedimiento.

El centro asistencial que se ubica en la comuna de Providencia confirmó que los hechos ocurrieron el martes 23 de diciembre, señalando que “un equipo profesional preparado y comprometido con ofrecer una atención integral a cada persona que ingresa a nuestra Unidad de Emergencia Hospitalaria“.

La justificación del Hospital del Salvador por la operación exprés a la madre de la ministra Ximena Aguilera

Respecto al caso de la madre de la ministra de Salud, el hospital detalló que la intervención cumplió con todos los protocolos. “Se verificó que la cumplía con los criterios de priorización asociados a su edad y condición clínica“, aseguró el recinto hospitalario.

En esa línea, añadieron que “señalamos que la resolución quirúrgica de esta paciente no afectó la oportunidad de atención del resto de los pacientes con patología similar que se encontraban en el Hospital“.

A pesar de lo anterior, dieron a conocer que de igual forma abrirán una investigación: “Ante eventuales vulneraciones, el Hospital del Salvador ha iniciado las acciones administrativas correspondientes para revisar los antecedentes y fortalecer los mecanismos internos de resguardo de la información”.

Producto de este caso, al Gobierno de Gabriel Boric se le abrió un nuevo flanco político, ya que diferentes bancadas de diputados criticaron y exigieron explicaciones al Minsal para aclarar si hubo o no privilegios en la operación de la madre de la ministra Ximena Aguilera.

