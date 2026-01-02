“No fuimos escuchados”: Juan Andrés Lagos (PC) criticó a la administración del presidente Boric

De acuerdo con lo manifestado por el dirigente comunista, a su parecer al Gobierno le habría ido mejor si hubiera tomado más en cuenta las propuestas de su partido.

El miembro de la comisión política del Partido Comunista (PC), Juan Andrés Lagos, criticó a la administración del Gobierno del presidente Gabriel Boric y aseguró que “en una medida no menor, no fuimos escuchados”, al referirse a diversas posiciones expresadas por su colectividad.

De acuerdo con lo manifestado por el dirigente comunista, a su parecer al Gobierno le habría ido mejor si hubiera tomado más en cuenta las propuestas de su partido, según dijo en la entrevista que le concedió a radio Universo.

“Somos un país donde sabemos lo que es caerse a pedazos, los terremotos nos han mostrado lo que implica un Chile cuando se cae a pedazos. Pero también es cierto que el país no está bien y hay muchas cosas que son cuestiones que afectan enormemente a la ciudadanía en distintos ámbitos“, manifestó Lagos.

En la oportunidad, abordó también la polémica surgida a raíz de la operación exprés a la cadera a la que fue sometida la madre de la ministra de Salud, Ximena Aguilera, ante lo cual aseguró que “es necesario con urgencia establecer qué ocurrió y tomar las medidas necesarias sobre las personas que estuvieron involucradas“.

“Nosotros lo que planteamos es un caiga quien caiga, en el sentido de que haya transparencia, que haya fiscalización y que nos aproximemos lo más que podamos a un concepto de justicia y de igualdad”, complementó.

La visión del PC tras la derrota del oficialismo

Juan Andrés Lagos abordó también la derrota del oficialismo en las Elecciones Presidenciales 2025 para elegir al sucesor de Gabriel Boric, y aseveró que “se interpretó muy mal” lo que el PC planteó en ese contexto.

“Nosotros creemos que hay que asumir que Chile es un país donde el modelo económico de acumulación, sustentado en una especulación financiera brutal, colapsó. Eso es lo que hace que la economía no crezca. No es otra cosa. En Chile no hay estatismo, no hay políticas fiscales cercanas a eso”, argumentó.

Sobre los dichos del presidente del PC, Lautaro Carmona, respecto de que la colectividad será una “oposición constructiva y propositiva” y las movilizaciones sociales son “legítimas y necesarias”, Lagos planteó que “no hay ninguna frase en que se pudiera deducir lo que, lamentablemente, algunos medios, a mí me parece, caricaturizaron respecto de lo que ahí se planteaba“, concluyó.