Elecciones Presidenciales 2025: PC culpó a Boric y al comando de Jeannette Jara por la derrota

El comité central del PC también apuntó sus dardos al rol jugado por Darío Quiroga en la estrategia de campaña.

Pese a que el Partido Comunista (PC) respaldó a Jeannette Jara, no dudó en apuntar al presidente Gabriel Boric y al comando de la candidata tras su derrota en las Elecciones Presidenciales 2025.

El comité central de la colectividad analizó el resultado del balotaje y emitió una serie de críticas, las que expuso en un informe de 15 páginas que fue discutido y aprobado de manera unánime.

En el texto, el PC admitió que “hemos sufrido una dura derrota. El resultado representa un hecho político de enorme preocupación“.

“Debemos mirar de frente la realidad, asumir con responsabilidad esta derrota y evitar cualquier autoengaño. Solo desde una evaluación honesta, crítica y autocrítica podremos extraer las conclusiones necesarias“, añade el documento al que accedió La Tercera.

PC apuntó a Boric por la derrota de Jara

El informe del comité central del PC, que integran 96 militantes, cuestionó el rol que desempeñó el presidente Gabriel Boric durante la campaña e indicó que “un elemento que fue hábilmente usado por las candidaturas de la derecha es la pertenencia al gobierno de Jeannette (Jara) como ex ministra, al hablar de la candidata de continuidad“.

Apuntó que Kast vinculó a Boric con Jara y transformó la segunda vuelta en un “pseudoplebiscito contra la actual administración”, y que, pese a los esfuerzos de la candidata, “no logramos revertir esta percepción”.

“En ello tampoco contribuyó que fuese el gobierno quien se atribuyera la tarea de emplazar y cuestionar las propuestas del candidato de derecha mejor aspectado, lo que se tradujo en una confrontación del candidato con el presidente y el gobierno, evitando así debatir de manera más directa con nuestra candidata y fortaleciendo el relato de la candidatura de continuidad“, se detalló en el texto.

La estrategia del comando de la candidata

Más adelante, el texto criticó el trabajo del equipo de campaña de Jeannette Jara e identificó las que consideró como sus principales falencias.

El informe cuestionó que luego de que Darío Quiroga tomó las riendas para el balotaje “no se logró consolidar de manera nítida una estrategia de campaña por parte de la conducción del comando, lo que derivó en improvisaciones y un relato que no lograba tener la consistencia que demostramos en la primaria”.

“Desde la conformación del comando en agosto, los datos advertían un escenario adverso para una eventual segunda vuelta, lo que exigía una campaña audaz orientada a crecer desde la primera. Se optó por una estrategia defensiva y reactiva, sin un antagonismo claro, lo que debilitó el posicionamiento de la candidatura“, manifestó el comité central del PC, que añadió que aquello “limitó la capacidad de ampliar la base electoral”.

La crítica se centró también en la inexperiencia del equipo de Jara en la primera vuelta. “Contar con un comando donde gran parte de sus integrantes no tenían experiencia en campañas presidenciales, no permitió que se tomasen decisiones rápidas y efectivas para corregir los déficits ni actuar con celeridad en una estrategia para llegar a los nuevos votantes, votante obligado o indeciso“, se afirmó en el texto.

Añadió que “no podemos abstraernos de las declaraciones públicas del comando que cuestionaban cada pronunciamiento de nuestro partido”.

Concluyó que “la segunda vuelta estuvo marcada por la dificultad de recuperar el tiempo perdido durante la primera. El retraso en el cambio de conducción del comando redujo significativamente el margen de acción, obligando a concentrar en pocas semanas la instalación de un antagonismo que no se había construido previamente. Esto tensionó la narrativa de la campaña y forzó a la candidata a un giro confrontacional acelerado”.