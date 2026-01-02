PC modera el tono ante gobierno de Kast: serán “oposición constructiva” pero serán “críticos” con políticas que afecten a la mayoría

En el tradicional Caldillo de Congrio, aseguraron que nunca han avalado “acciones de violencia” contra instituciones y el gobierno electo.

El Partido Comunista (PC) realizó su tradicional Caldillo de Congrio, donde abordaron el rol que cumplirán en el Gobierno de José Antonio Kast, dando cuenta de una moderación en su tono.

Es que pese a que hace unas semanas el Pleno del Comité Central hizo un llamado a “impulsar hitos de movilización amplia y unitaria“, ahora aseguró que serán una “oposición constructiva“.

“En nuestro país vamos a seguir bregando por la unidad social, por la unidad política sin exclusiones de ningún tipo. No queremos la unidad para mirarnos al espejo. No queremos la unidad para decir que somos más. Tampoco la unidad por la unidad y sin contenidos”, señaló el presidente de la tienda, Lautaro Carmona.

Junto con eso hizo un llamado a la “unidad para combatir y terminar con el crimen organizado, con el narcotráfico, con las verdaderas mafias de la corrupción, con las listas de espera, con los bajos y malos salarios, con la inestabilidad laboral, especialmente los que afectan duramente a las mujeres”.

El presidente del PC recalcó eso sí que con el futuro gobierno de Kast “tenemos claras y explícitas diferencias en muchos planos”, por lo que “seremos críticos con las políticas del futuro gobierno que afecten los derechos de mayorías“.

Sin embargo, recalcó que “seremos oposición constructiva, propositiva y dialogaremos cuantas veces sea necesario con ese gobierno electo y también en el Parlamento. Si todo esto es por el bien de Chile”.

Por último, dejó en claro que “nunca hemos respaldado un golpe de Estado y acciones de violencia en contra de las instituciones y gobierno electo por el pueblo”.