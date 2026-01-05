Ex presidente de la DC pidió al partido retirar la denuncia contra Frei por su reunión con Kast

“Esta petición ha sido hecha por la casi totalidad de los expresidentes”, recalcó Juan Carlos Latorre en la carta que envió a la colectividad.

El ex presidente de la Democracia Cristiana (DC) Juan Carlos Latorre, pidió a la colectividad que retire la denuncia contra Eduardo Frei Ruiz-Tagle, a raíz de la reunión que mantuvo con el mandatario electo, José Antonio Kast.

A través de una carta que le envió a la militancia, el también ex diputado de la DC advirtió que si se prosigue con el proceso sancionatorio contra el ex jefe de Estado “puede afectar irreparablemente” el futuro del partido.

“Esta petición ha sido hecha por la casi totalidad de los expresidentes“, recalcó Juan Carlos Latorre en la misiva que entregó el pasado miércoles 31 de diciembre de 2025.

Aquello, luego de que la directiva que encabeza Francisco Huenchumilla decidió denunciar a Eduardo Frei Ruiz-Tagle, luego de que mantuviera una reunión con el entonces candidato presidencial, José Antonio Kast, tras lo cual el tribunal supremo decidió suspender la militancia del ex mandatario.

Petición para que DC termine proceso a Frei por cita con Kast

Al respecto, Juan Carlos Latorre escribió que “reitero fraternalmente al presidente y secretaria nacional DC la petición de que retiren los antecedentes presentados por ellos al tribunal supremo y se termine la causa que se inició en contra del ex presidente Eduardo Frei” por la cita con Kast.

“Continuar con este proceso, de muy dudosa y discutible procedencia, está muy lejos de favorecer el futuro de la DC. Muy por el contrario, puede afectar irreparablemente su futuro“, argumentó el ex timonel.

“Esta petición al presidente nacional DC ha sido hecha por la casi totalidad de los ex presidentes, intentando representar a la gran mayoría de los militantes”, añadió en la misiva de Latorre sobre la sanción tras el encuentro entre Frei y Kast.

A la vez, cuestionó la decisión de la DC de apoyar a Jara, militante del Partido Comunista: “Nos hicimos oficialmente parte de una categórica derrota electoral (…), sin haber sido parte del gobierno actual, donde solo unos pocos camaradas, y a título personal, asumieron responsabilidades de tercero o cuarto orden, pero sin ninguna responsabilidad en las decisiones políticas del gobierno que culmina su período claramente derrotado“, concluyó Juan Carlos Latorre.