“Nuestro partido ha perdido toda credibilidad”: la dura respuesta de Eduardo Frei a la DC y a su Tribunal Supremo

El ex presidente emitió sus descargos tras su reunión con Kast, lo cual significó que la DC suspendiera su militancia de manera preventiva.

Este miércoles, el ex presidente Eduardo Frei Ruiz-Tagle realizó sus descargos al Tribunal Supremo de la Democracia Cristiana (DC) tras la suspensión de su militancia producto de la reunión que sostuvo con el en ese entonces candidato presidencial, José Antonio Kast.

En el documento que remitió, pide que se declare la inhabilidad de miembros del TS que firman la acusación por prejuzgamiento y que se levante la medida preventiva de suspensión de militancia.

Los descargos de Eduardo Frei ante el TS de la DC por reunión con Kast

Con respecto a su reunión con Kast, el ex presidente se justificó señalando que “me solicitaron una audiencia en mi domicilio particular y consideré que no tenía motivos para rechazar. Esta acusación así presentada afecta el derecho a la libertad de acción en el ámbito privado, por cuanto, cada militante mantiene su derecho a actuar libremente y como no existe una relación que exprese en qué consiste la infracción a los acuerdos, estatutos o principios no es posible elaborar una defensa sin saber de qué se me acusa”.

En esa línea, Frei sostuvo que “el hecho de reunirse con una persona, cualquiera sea su posición política, no atenta contra los principios partidarios. El problema mayor por parte del Tribunal Supremo es el prejuzgamiento sobre esta situación. El Tribunal prejuzga y adelanta opinión al calificar estos hechos como gravísimos, sin siquiera conocerlos”.

Considerando lo anterior, pidió que la acusación “se declare que es absolutamente infundada” y solicitó que “se levante la medida de suspensión de militancia“.

La carta de Frei a la militancia de la DC

Sumado a ello, Eduardo Frei envió una carta a la DC, sonde señala que “el orgullo que siento por ser demócrata cristiano es equivalente al orgullo que siento por ser chileno. Somos humanistas cristianos y por eso nos oponemos con firmeza a ideologías totalitarias como el comunismo, con el que tenemos diferencias insalvables”

A lo que agrega: “Me duele el daño que han causado a nuestra historia las decisiones erróneas adoptadas por la DC en el último tiempo: primero, apoyando una propuesta constitucional que, de ser aprobada, hubiera causado un irreparable daño a Chile; y ahora, apoyando una candidatura que no encarna nuestra ideología, principios y valores. Nuestro partido ha perdido toda credibilidad y hoy es apenas una sombra de su esplendoroso pasado que era motivo de orgullo para todos sus militantes“.

“La inconsecuencia y la ligereza traen consecuencias en política. Hoy el partido ha quedado reducido a su más mínima expresión en el Congreso Nacional, mientras que su institucionalidad sufre un progresivo deterioro y su militancia se reduce cada vez más”, complementa.

En este sentido, expresó: “Tengo la profunda certeza de que no soy yo quien se alejó de los principios que formaron el partido, sino que fue éste el que se apartó de sus valores y trayectoria histórica”.

“Podrán intentar alejarme de mi partido, pero ningún acto administrativo detendrá jamás mi compromiso de seguir trabajando por lo que considero lo mejor para mi país, al que seguiré representando con la misma fuerza y convicción con que lo he hecho hasta ahora. Chile merece más”, cerró el ex presidente Eduardo Frei.