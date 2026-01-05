Kast evita polemizar con Boric sobre Venezuela y afirma que transición debe ser con Machado y González

El presidente electo aseveró que es “legítimo” que el actual mandatario Gabriel Boric y él, tengan una posición distinta sobre la operación de Estados Unidos en Venezuela.

Este lunes, el presidente electo, José Antonio Kast, reiteró su postura sobre la situación que enfrenta Venezuela, manifestando estar a favor de la detención de Nicolás Maduro y que la transición debería ser con María Corina Machado y Edmundo González.

Luego de que fuera proclamado oficialmente por el Tricel, el futuro jefe de Estado insistió en que la captura del dictador venezolano “es una gran noticia”, señalando que “detener a una persona que dirigía una situación como esa, para mí sigue siendo una buena noticia”.

En cuanto a las declaraciones de Donald Trump sobre el futuro de Venezuela, Kast afirmó que “yo las respeto, tendrá que buscar la comunidad internacional la salida más rápida, eficiente y digna para que esta transición incorpore todos los actores de la nación venezolana”.

Kast reafirmó su postura sobre situación en Venezuela y evitó polemizar con Boric

Siguiendo en esa línea, nombró a los líderes de la oposición: “Eso incluye a María Corina Machado, a Edmundo González, yo creo que sí. Pero claramente, cuando se detiene a un líder negativo, como era el señor Maduro, eso genera una tensión dentro de un país, y usted tiene que buscar cómo las distintas miradas, las distintas alternativas que hay, pueden conducirse razonablemente para una salida democrática y hacer la transición”.

Con respecto a la postura que ha adoptado el presidente Gabriel Boric, quien ha cuestionado la intervención de Venezuela y ha manifestado su preocupación con que esto marque un precedente en la región, Kast evitó polemizar.

“La política internacional, efectivamente el Presidente de la República es el que señala cuál es la línea de su Gobierno y es la línea que mientras él esté será la línea del Gobierno. Nosotros no vamos a entrar a polemizar en esa área. El presidente (Gabriel Boric) tiene su derecho legítimo de plantear una posición y yo tengo el legítimo derecho de tener una posición clara en esta materia“, expresó.

En este marco, el republicano planteó que “quizás los organismos internacionales que deberían haber señalado con más firmeza que se había roto un principio democrático, se había vulnerado la voluntad popular, debieron haber tomado acciones diplomáticas preventivas anteriores. Eso no ocurrió”.

Para cerrar, Kast aseveró que “nosotros lo que buscamos hoy día es que se respete la dignidad de las personas, de todas las personas en Venezuela, que haya de alguna manera una transición para llegar a la democracia plena”.