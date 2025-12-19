Kast celebra su nueva reunión con Frei: “Le agradezco mucho su visión de Chile hacia el mundo”

El presidente electo confirmó además que se reunirá próximamente con Michelle Bachelet en su búsqueda por entrevistarse con quienes haya “tenido diferencias”.

El presidente electo, José Antonio Kast, celebró una nueva reunión esta jornada con el ex mandatario Eduardo Frei Ruiz-Tagle, luego del polémico encuentro que celebraron cuando el republicano era candidato. En esta oportunidad, mantuvieron una cita de 50 minutos, que se dio en el marco de la ruptura del falangista con la DC.

Ambas figuras salieron a entregar declaraciones, siendo Frei el primero en hablar: “Hemos tenido una larga conversación, ha sido muy amena, muy familiar y también mirando a Chile. Yo estoy aquí para decir que como ex presidente siempre he trabajado por Chile y lo voy a seguirlo haciendo”. La reunión contó además con la presencia de María Pía Adriasola, la esposa de Kast, además de las hijas de Frei y su esposa, Marta Larraechea.

“Siempre he trabajado y ayudado a todos los gobiernos para crecer, para desarrollarnos, especialmente en el extranjero, en tantas misiones que he cumplido y siempre estoy dispuesto a colaborar en todo lo que sea progreso para Chile“, añadió el ex mandatario, deseándole “el pleno éxito en sus nuevas funciones y que le vaya bien”.

Luego, fue turno de Kast: “Yo también quiero agradecerle al presidente Frei (…) he buscado junto con nuestro equipo, junto con Pía, todos los puntos de encuentro que podamos tener con personas que quizás en el pasado pudimos haber tenido diferencias“. En ese sentido, también aprovechó de agradecer al presidente Gabriel Boric por haberse reunido con él previamente.

De tal manera, volvió a agradecerle a Frei. “Le agradezco mucho sus consejos, le agradezco mucho su visión de Chile hacia el mundo (…) no tenemos por qué nosotros asumir conflictos que hay en otras latitudes, sino sólo pensar en la calidad de vida de nuestros compatriotas”, detalló.

El respaldo a la reunión entre Frei y Kast: ahora se reunirá con Michelle Bachelet

La ex vocera de la candidatura de Jeannette Jara y secretaria nacional de la Democracia Cristiana (DC), Alejandra Krauss, —quien había sido crítica del primer encuentro— adoptó este viernes una postura distinta respecto de la nueva reunión.

“En una democracia como la de nuestro país, con tradiciones que el mundo ha destacado, las diferencias políticas, incluso cuando estas son profundas, no anulan el deber de actuar con sentido de Estado”, afirmó.

Bajo esa línea de pensamiento, Kast anunció esta jornada que se reunirá también con la ex presidenta Michelle Bachelet, a quien le pedirá “consejos sobre cómo hacemos para que Chile vuelva a recuperar el reconocimiento mundial por la estabilidad, por la seguridad“, además de solicitar una nueva cita con Boric “cuando ya me toque asumir el mando”.