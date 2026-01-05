VIDEO – “Su legado es de justicia”: Jeannette Jara defendió la Ley Karin y la reforma previsional

“Va a permitir que cerca de 1.400.000 personas aumenten su pensión”, destacó la ex ministra del Trabajo sobre la reforma previsional.

La ex candidata presidencial del oficialismo y la Democracia Cristiana (DC), Jeannette Jara (PC), defendió la aplicación de la Ley Karin, así como la implementación de la reforma previsional.

La ex ministra del Trabajo abordó el tema el mismo día que se supo que el 2° Juzgado Civil de Chillán emitió un fallo póstumo y condenó al Servicio de Salud de Ñuble a un pago de 60 millones de pesos por daño moral, tras acoger la demanda de indemnización de perjuicios interpuesta por Claudia Salgado Molina, hermana de Karin Salgado, la TENS del Hospital Clínico Herminda Martín de Chillán que se suicidó en 2019.

Tanto la Ley Karin como la reforma previsional son dos de las iniciativas impulsadas por la ex secretaria de Estado, a las que aludió en reiteradas ocasiones durante la campaña de las Elecciones Presidenciales 2025.

Se trata de una de las pocas oportunidades en las que la ex candidata presidencial ha realizado intervenciones públicas desde que perdió el balotaje ante José Antonio Kast, el pasado 14 de diciembre.

La primera fue en Año Nuevo, cuando dijo que estaba “haciendo una evaluación de lo que ha sido este 2025“, y la siguiente el 3 de enero, cuando se manifestó en contra de la operación con la que Estados Unidos capturó al presidente de Venezuela, Nicolás Maduro.

“Aunque algunos lo celebren hoy, estos hechos generan un precedente muy peligroso para la soberanía de los países“, dijo en aquella ocasión.

Jeannette Jara defendió la Ley Karin y la reforma previsional

Este lunes, Jeannette Jara se refirió al fallo del juzgado de Chillán en el caso de la TENS Karin Salgado, cuyo caso llevó a la promulgación de la Ley Karin.

“Inspiró la ley contra la violencia y el acoso en el mundo del trabajo. Su legado es de justicia y su respeto“, posteó la ex candidata presidencial en las historias de su cuenta de Instagram.

Además, a través de un breve video que también compartió en esa misma red social, Jeannette Jara manifestó que “llegó enero y con esto se inicia el beneficio por años cotizados de la reforma a las pensiones”, y añadió que “este beneficio va a permitir que cerca de 1.400.000 personas aumenten su pensión, ya sea que estén jubiladas por una renta vitalicia en una compañía de seguros o por retiro programado en una AFP“.

“La mejora de las pensiones es una realidad gracias a la reforma previsional“, concluyó el mensaje de la ex ministra del Trabajo.