“Bien vigilante de lo que vaya a pasar”: la reaparición de Jeannette Jara y sus expectativas sobre 2026

La ex candidata presidencial envió un mensaje de Año Nuevo, donde destacó avances en materia de pensiones y abordó lo que será el 2026.

La ex candidata presidencial de Unidad por Chile, Jeannette Jara (PC), reapareció públicamente tras su derrota electoral ante José Antonio Kast y envió un mensaje en el marco de la celebración de Año Nuevo 2026.

La ex ministra del Trabajo por medio de sus redes sociales comenzó diciendo que “quería saludarles a pocas horas del Año Nuevo. Estoy junto a mi familia preparándome también para la cena de la noche, para compartir con los vecinos y con los amigos, y haciendo también una evaluación de lo que ha sido este año 2025”.

En esa línea, resumió que el 2025 fue “un año intenso, un año en lo personal, además, de muchos desafíos que me han hecho crecer, aprender, pero por sobre todo, quería rescatar que pudimos llevar adelante la reforma de pensiones”.

A lo que agregó: “Aunque no lo crean, eso fue en enero del 2025. Así que a partir de enero del 2026 van a empezar a subir las pensiones y eso me alegra mucho”.

El mensaje de Jeannette Jara sobre lo que espera para el 2026

Tras ello, Jara manifestó que espera este 2026 “con mucha esperanza, también bien vigilante de lo que vaya a pasar en nuestro país, pero con la convicción que siempre me ha movido en la vida, la lucha social y política por mejorar las condiciones de vida en nuestro país”.

Considerando lo anterior, la ex candidata presidencial sostuvo que “espero que nos encontremos en distintas propuestas, en distintas instancias de diálogo y, por cierto, también en distintos espacios en los cuales podemos colaborarnos y seguir construyendo un esfuerzo colectivo importante para tener un proyecto alternativo, desde el progresismo, desde la centroizquierda chilena, para el futuro del país”.

Para cerrar su mensaje de Año Nuevo, Jeannette Jara expuso: “Les mando un abrazo, les deseo lo mejor y que tengan una rica cena esta noche con sus familias”.