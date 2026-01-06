“Se muestran serviles”: Boric criticó a Trump y a líderes que apoyan su intervención en Venezuela

Gabriel Boric ya había condenado el operativo estadounidense en Caracas y manifestó que “sienta un precedente extremadamente peligroso”.

El presidente Gabriel Boric criticó nuevamente al mandatario estadounidense Donald Trump y no dudó en calificar de “serviles” a quienes apoyan su intervención en Venezuela.

El jefe de Estado chileno empleó su cuenta en la red social X para responder un posteo de Trump, cuya imagen fue compartida en la cuenta oficial del Departamento de Estado norteamericano con la leyenda: “Este es NUESTRO hemisferio“.

“El presidente Trump no permitirá que nuestra seguridad se vea amenazada“, apuntó a continuación el gobierno estadounidense.

Las críticas de Boric a Trump tras su intervención en Venezuela

A través de su cuenta, el presidente Gabriel Boric apuntó tanto a Donald Trump como a aquellos líderes que lo apoyaron luego de que informó de la detención y traslado a Estados Unidos del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro.

“Los líderes que le rinden pleitesía y se muestran serviles al presidente de EEUU Trump, tratando de ganarse su favor, solo se humillan“, posteó el mandatario.

Luego añadió que “Trump (y su administración) no solo vulnera permanentemente el derecho internacional, sino la misma dignidad humana“.

El sábado 3 de diciembre, Gabriel Boric condenó el operativo estadounidense en Caracas y manifestó que “sienta un precedente extremadamente peligroso para la estabilidad regional y global”.

Además, el mandatario chileno no dudó en manifestar que “hoy es Venezuela. Mañana podría ser cualquier otro”.

Además, suscribió una declaración conjunta con España, México, Brasil, Colombia y Uruguay en la que, entre otros puntos, expresaron que “las acciones militares ejecutadas unilateralmente en territorio de Venezuela (…) contravienen principios fundamentales del derecho internacional, en particular la prohibición del uso y la amenaza de la fuerza, el respeto a la soberanía y a la integridad territorial de los estados, consagrados en la Carta de las Naciones Unidas“.