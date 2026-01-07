“Vamos a hacer el ridículo”: Senado votó proyecto que pedía a Boric investigar “Cartel de los Soles”, pese a que EE.UU. descartó su existencia 

Si bien el proyecto fue rechazado por falta de quórum, 11 senadores votaron a favor ignorando que el Departamento de Justicia norteamericano descartó la existencia de la organización criminal.

Una veintena de proyectos de resolución votó el Senado en la tarde del martes de esta semana. Entre ellos, uno que solicitaba formalmente al presidente Gabriel Boric declarar como organización terrorista internacional e investigar al denominado “Cartel de los Soles” que habría encabezado Nicolás Maduro.

¿El problema? El mismo día, varias horas antes de que se votara el proyecto, el Departamento de Justicia de EE.UU. reformuló la acusación al ex líder del régimen venezolano descartando la existencia del supuesto cartel.

Dicha información, difundida ampliamente en medios internacionales y chilenos, al parecer no llegó a todos los senadores, puesto que varios votaron a favor de la moción.

Si bien el proyecto fue rechazado por falta de quórum, 11 senadores —todos de oposición— votaron a favor del proyecto presentado por el senador Rojo Edwards.

Además del autor, dieron su voto a favor Juan Enrique Castro (PSC), los UDI Juan Antonio Coloma, José Miguel Durana, Iván Moreira, David Sandoval y Enrique Van Rysselbergue; los RN Alejandro Kusanovicy, Carlos Kuschel (RN) y Kenneth Pugh; y Matías Walker (Demócratas).

La situación fue advertida por los senadores Fidel Espinoza (PS) y Daniel Núñez (PC) quienes solicitaron retirar el proyecto para evitar

“Sería conveniente retirar este proyecto porque vamos a hacer el ridículo internacional. Porque la justicia de Estados Unidos señaló que este cartel no existe”, sostuvo Espinoza.

A su vez, Núñez complementó señalando que “está en toda la prensa mundial que la justicia de Estados Unidos desestimó y dijo que esa organización no existía. Entonces cómo el Senado de Chile va a votar este proyecto (…) Le pido que se retire el proyecto, que no se vote, porque está formulado con una información que es falsa, vamos a hacer el ridículo internacional”.

Si bien el senador Francisco Chahuán (RN) pidió retrasar la votación puesto que la información “estaba en desarrollo”, el presidente del Senado, Manuel José Ossandón (RN), se negó advirtiendo que la votación ya estaba en curso.

Finalmente, 11 a favor, 3 rechazos y una abstención, la iniciativa fue rechazada por no llegar a los 17 votos que se requerían.