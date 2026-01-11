Apuntó a José Antonio Kast: Camila Vallejo acusó interrupción del diálogo con la oposición

“Hubo un cambio de actitud desde la intervención del presidente electo y sus representantes esta semana. Luego de eso no ha habido contestaciones de teléfono”, argumentó.

La ministra secretaria general de Gobierno, Camila Vallejo, apuntó este domingo al presidente electo, José Antonio Kast, al acusar una interrupción del diálogo entre el Ejecutivo y la oposición.

La vocera abordó el tema al referirse a las conversaciones entre el Gobierno y opositores con el propósito de destrabar proyectos legislativos pendientes.

En esa línea, Camila Vallejo atribuyó esta situación a un cambio de actitud a las últimas intervenciones de José Antonio Kast y su equipo, durante la entrevista que le concedió a Estado Nacional, de TVN.

Planteó que en los dos meses que restan antes del cambio de mando las urgencias legislativas del Ejecutivo se vinculan a proyectos como Sala Cuna para Chile, el Sistema Nacional de Cuidados y el fin al CAE con la creación del FES.

Al respecto, enfatizó que todos son temas “que son transversales para la ciudadanía e importantes de sacar, porque buscan impactar positivamente en la vida concreta de las personas”.

Camila Vallejo, Kast y la interrupción del diálogo

A continuación, Camila Vallejo apuntó a José Antonio Kast como eventual responsable de que se haya interrumpido el diálogo político con la oposición.

“Pareciera ser que el presidente electo como que llamó a tirarle la cadena. Yo espero que así no sea. Pero algo pasó“, sostuvo la vocera del Gobierno.

Cuando se le preguntó si creía que Kats había dado una instrucción para que aquello ocurriera, la ministra afirmó que el cambio de escenario ocurrió “desde arriba o desde su equipo”.

“Hubo un cambio de actitud desde la intervención del presidente electo y sus representantes esta semana. Luego de eso no ha habido contestaciones de teléfono“, argumentó.

La secretaria de Estado llamó a retomar el diálogo y sostuvo que “nosotros esperaríamos que, por el bien del país y de esta forma de hacer política que hemos logrado construir, los acuerdos técnicos que hemos logrado tener se transformen en acuerdos políticos“, concluyó.