Ministra Vallejo y resultados de la Casen: “El concepto de Gobierno de emergencia se irá alejando de la realidad”

Camila Vallejo, ministra vocera de Gobierno, destacó los resultados de la última encuesta Casen, que dio cuenta de la caída histórica de la pobreza en Chile, poniendo en duda uno de los principales planteamientos del presidente electo, José Antonio Kast: el Gobierno de emergencia.

En entrevista con radio Cooperativa, Vallejo planteó que “el concepto de Gobierno de emergencia se va a ir cada vez más alejando de la realidad porque la realidad muestra que la pobreza ha disminuido, que la desigualdad ha bajado y que los salarios de los trabajadores han ido aumentando”.

La vocera de Gobierno dejó en claro que “sacamos a alrededor de 600.000 personas de la pobreza entre el 2022 y 2024 y más de un millón de personas si consideramos el 2017 a la fecha”.

En esta línea, atribuyó estos resultados a las políticas estatales y a la recuperación económica que ha presentado el país: “Eso da cuenta de que también la política social impacta”.

Camila Vallejo recordó que “cuando asumimos como Gobierno, la inflación estaba llegando al peak del 14%. En cambio el presidente electo va a asumir con una inflación de alrededor del 3%. O sea, la crisis en materia inflacionaria la tuvimos nosotros, no la va a tener él”.

“Las proyecciones de ingresos fiscales, tanto por el precio del cobre como por la recaudación que está permitiendo el royalty minero, van a hacer que el próximo Gobierno tenga más ingresos fiscales por royalty, también por el litio, gracias a la Estrategia Nacional del Litio y son puras decisiones que empujó el Gobierno del Presidente Boric”, detalló la ministra.

Ante este escenario, Camila Vallejo fue enfática en precisar que “la retórica catastrofista no sirve para gobernar; para gobernar se requiere decisión, sentido de realidad y también humildad para poder reconocer en este Gobierno y en el liderazgo del presidente Gabriel Boric que hay muchas cosas que le van a permitir al próximo presidente asumir con mejores condiciones que las que nos tocó a nosotros cuando llegamos al Gobierno”.