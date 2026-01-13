Nicolás Cataldo sobre el futuro del FES: “Se lo vamos a dejar resuelto al próximo ministro de Educación”

El titular del Mineduc afirmó que si no es despachado en la actual administración, “el próximo gobierno está obligado a tener que abordarlo”.

El ministro de Educación, Nicolás Cataldo, se refirió al avance legislativo del nuevo sistema de Financiamiento de la Educación Superior (FES), que busca reemplazar al Crédito con Aval del Estado (CAE).

En este contexto, el secretario de Estado explicó que el estancamiento responde al actual escenario político del país y a las señales que ha entregado el presidente electo, José Antonio Kast, aseverando que “solo requerimos la voluntad política de poder decir ok, para avanzar en esto o no“.

Siguiendo en esa línea, Cataldo dijo a Radio Duna que “los parlamentarios también observan con mucha atención las señales del presidente electo, de los equipos políticos de la moneda chica. Entonces, naturalmente, todos están observando aquello”.

Qué dijo el ministro Cataldo sobre el avance legislativo del FES

“Yo diría, que no habiendo diferencias técnicas… Es más, en la última semana incluso han salido personeros de la propia oposición, desde el mundo técnico, a respaldar justamente los eventuales cambios que nosotros podríamos ejercer si efectivamente esto se vota en general, porque recuerden que para presentar indicaciones se requiere primero que se vote en general o la idea de legislar, como se le conoce habitualmente”, sostuvo sobre la discusión del proyecto.

Considerando lo anterior, el titular del Mineduc manifestó que espera que se llegue a un acuerdo en el Congreso: “Lo espero por Chile, lo espero por las familias, lo espero por la institución de educación superior, y lo espero por el fisco también, que gasta mucha plata hoy día en el CAE, por lo menos está gastando tres veces más de lo que nos costaría el FES”.

En caso de que no se logre despachar en la actual administración, Cataldo afirmó que “el próximo gobierno está obligado a tener que abordarlo porque parte de los gastos que se hacían fuera del presupuesto, hoy están incorporados en los gastos del Ministerio de Educación”.

A su vez, el ministro sostuvo que “ninguno de los cambios que estamos proyectando altera sustantivamente aspectos que para nosotros son de principios“.

Con respecto a la fecha en que podría finalizar la discusión legislativa, Cataldo aseguró que “vamos a llegar a puerto durante enero, este tema se lo vamos a dejar resuelto a la próxima o próximo ministro de Educación, para eso estamos trabajando”.