Ministro Cataldo descarta fracaso de SLEP tras resultados PAES: pidió “un poquito de seriedad”

El titular del Mineduc apuntó a que “23 de los 26 Servicios Locales han logrado mejorar los resultados en la PAES” y acusó críticas “ideológicas”.

Nicolás Cataldo, ministro de Educación, salió a enfrentar los cuestionamientos recibidos por alcaldes y parlamentarios de oposición, quienes apuntaron a un eventual fracaso de los Servicios Locales de Educación Pública (SLEP), luego que ningún colegio municipal apareciera entre los 50 mejores del país tras la Prueba de Acceso a la Educación Superior (PAES) 2026.

La Asociación Chilena de Municipalidades (ACHM) planteó que esta situación era “inaceptable” y planteó que los SLEP eran “una inversión fallida” del Gobierno en términos de resultados académicos.

Sin embargo, el ministro Cataldo respondió, en entrevista con radio ADN, que “primero, los SLEP llevan muy poco tiempo para que efectivamente uno pueda considerar el efecto que, eventualmente, podría haber tenido sobre los estudiantes que están egresando de cuarto medio”.

En esta línea, planteó que los estudiantes que rindieron la PAES “llevan más tiempo en el sistema de lo que llevan los SLEP funcionando, entonces yo creo que hay que aproximarse con un poquito de seriedad a estos debates porque si no lo hacemos es ideología, que es justamente lo que ellos dicen o cuestionan a nosotros”.

Frente lo expresado por la ACHM, que acusó que “la plata se queda en las oficinas y no llega a la sala de clases”, Cataldo recalcó que “23 de los 26 Servicios Locales han logrado mejorar los resultados en la PAES. ¿Son resultados más bajos que los del resto del sistema? Sí, porque son territorios que estaban deprimidos, razón por la cual priorizamos la instalación de los Servicios Locales ahí”.

“En la Comisión Investigadora que se hizo el año pasado yo le dije a los parlamentarios de oposición que no nos podían exigir efectos demostrativos con los Servicios Locales como lo que están haciendo ahora”, recordó el titular del Mineduc.

Esto, ya que Nicolás Cataldo explicó que “focalizar la creación de Servicios donde más se requieren; allí donde la interrupción de clases es gigantesca porque no se pagan sueldos”, apuntando que si desde el gobierno de José Antonio Kast interviene los SLEP “cometerían un tremendo error, porque el sistema educativo hoy día enfrenta una crisis en el sistema municipal”.