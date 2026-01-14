Por qué el PDG dejó en suspenso la candidatura de Pamela Jiles a la presidencia de la Cámara

“El partido lo dirijo yo y las decisiones estratégicas se adoptan en la medida que se produzcan las conversaciones y acuerdos”, dijo el presidente del PDG, Rodrigo Vattuone.

El presidente del Partido de la Gente (PDG), Rodrigo Vattuone, confirmó que la colectividad decidió dejar en suspenso la postulación de Pamela Jiles a la presidencia de la Cámara de Diputados.

Tanto Vattuone como el próximo jefe de la bancada del PDG, Juan Marcelo Valenzuela, informaron que se tomó la determinación tras sostener una serie de reuniones en el Congreso Nacional.

Sus dichos contradijeron lo manifestado con anterioridad tanto por el líder de la colectividad, Franco Parisi, como por el diputado electo Patricio Briones, quienes manifestaron explícitamente que Pamela Jiles es la carta del PDG para presidir la Cámara Baja.

Tras sostener una reunión con el actual presidente de la Cámara de Diputados, José Miguel Castro (RN), y el jefe de bancada del Partido Republicano, Benjamín Moreno, Vattuone manifestó que “nosotros no hemos puesto ningún nombre y en eso quiero ser claro. Las decisiones se van a adoptar en el minuto que sean; en este momento estamos viendo el acuerdo administrativo“.

El presidente del PDG y los dichos de Parisi sobre Pamela Jiles

El presidente del PDG planteó a la vez que “con la bancada, con los 14 diputados, el jueves tenemos un segundo encuentro en el Congreso, presencial, estamos en un programa estratégico que está cumpliendo el partido“.

Consultado sobre los dichos de Parisi sobre la candidatura de Pamela Jiles a la testera de la Cámara, Rodrigo Vattuone dijo: “pregúntele a él”, y añadió que “el partido lo dirijo yo y las decisiones estratégicas se adoptan en la medida que se produzcan las conversaciones y acuerdos“.

Desde la colectividad confirmaron, en todo caso, que con el ánimo de alcanzar acuerdos amplios, se buscará seguir conversando tanto con la actual oposición como con partidos oficialistas, como el Frente Amplio.

En esa línea, la diputada Gael Yeomans sostuvo que “es parte del diálogo que se está teniendo, pero siempre es importante resolverlo desde el lugar que queremos jugar frente al próximo gobierno“.

Cabe recordar que la UDI ya manifestó que no pactará con el PDG si la colectividad insiste en que Pamela Jiles asuma la presidencia de la Cámara, sobre todo luego de que la parlamentaria sostuvo que le haría “la vida imposible” a José Antonio Kast.