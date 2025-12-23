Veto de la UDI a Pamela Jiles allana el camino para un acuerdo entre futura oposición y PDG

En el oficialismo aseguran que ya se ha avanzado en las conversaciones con el PDG para un acuerdo administrativo que permita a “las oposiciones” de Kast establecer la mesa directiva de la Cámara.

Como un veto interpretaron en el Partido de la Gente las palabras del presidente de la UDI, Guillermo Ramírez, quien abordó la posibilidad de un acuerdo entre la derecha y el PDG para establecer la próxima mesa directiva de la Cámara de Diputados.

El timonel del gremialismo condicionó un entendimiento entre ambos sectores a que el partido de Franco Parisi no postule a la presidencia de la testera a la diputada Pamela Jiles. “Si llegamos a un acuerdo con el PDG, necesariamente pasa porque el nombre que ellos pongan sobre la mesa sea otro”, sostuvo Ramírez en conversación con Mesa Central.

La declaración del diputado cayó mal en el PDG, tienda que ya definió sus objetivos en la negociación del acuerdo administrativo: que Jiles lidere la mesa y que esa presidencia se ejerza en el primer turno, es decir, a partir de marzo de 2026.

Para lograr el objetivo de controlar la mesa, cualquier sector necesita mayoría simple, es decir, 78 votos. En el próximo periodo, las fuerzas de la actual oposición sumarán 76 votos, mientras que el oficialismo tendrá —si une a todo los sectores fines— 65. El PDG, en tanto, tendrá 14.

Ese escenario es mirado de cerca por las bancadas de izquierda y centroizquierda que serán oposición en el próximo periodo legislativo.

El martes pasado los jefes de bancada del PC, FA PS, DC y PPD se reunieron en el comité de estos últimos para delinear la estrategia con la que se buscará un entendimiento con el PDG.

En la cita se acordó que Raúl Soto (PPD) —quien ya había acordado con el PDG el pacto administrativo de 2021— continuaría las conversaciones con los interlocutores del PDG que ya se venían dando desde la elección parlamentaria, en coordinación con el jefe de bancada de la DC, Héctor Barría.

Desde el oficialismo aseguran que el acuerdo está encaminado. Y a pesar de que no se ha conversado de nombres, señalan que no se impondrán vetos por lo que se abre la posibilidad de apoyar a Pamela Jiles si es que el PDG la termina designando como su carta.

Por el lado del PDG, hasta el momento las conversaciones han sido encabezadas por Rodrigo Vattuone, presidente de la tienda, el jefe de la bancada de diputados electos, Juan Manuel Valenzuela y el jefe de gabinete de Parisi, Giancarlo Barbagelata. En el partido, eso sí, anticipan que el mismo Parisi se hará parte de las negociaciones cuando “lo estime pertinente”.

Trasfondo de un eventual acuerdo opositor a Kast

Tanto en el PDG como en la alianza progresista manifiestan que un acuerdo sería “lo natural” puesto que el mismo Parisi se declaró como oposición al futuro gobierno de José Antonio Kast.

Por lo demás, dicen en el oficialismo, un pacto administrativo que permita designar a la mesa directiva no implica necesariamente generar coalición, y que cada sector podrá mantener su autonomía para determinar sus respectivas posiciones frente a la agenda legislativa que propondrá Kast a partir de marzo.

En ese sentido, en la alianza recuerdan que al principio del actual periodo legislativo se logró un pacto con la disuelta bancada del PDG.

Por otro lado, las bancadas de oposición se han mostrado reacias a conversar con el PDG y, en cambio, han apostado a incentivar eventuales descuelgues de independientes, tal como ocurrió en la elección del actual presidente, José Miguel Castro (RN). Sin embargo, una fuente enterada de esas tratativas dice que “no les ha ido bien con esa estrategia”.

Con todo, en el mismo oficialismo hay voces que apuntan a que, de no prosperar las negociaciones con la tienda de Parisi, se apueste por un pacto similar al del Senado en que las fuerzas de centro izquierda acuerden un pacto transversal “sin los extremos”, esto es, sin libertarios, frenteamplistas ni comunistas.