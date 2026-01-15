“Error estratégico”: diputado Labbé cuestiona al PNL por no sumarse al gobierno de Kast

Desde la UDI se le quitó dramatismo a la resolución del PNL, pero desde Evópoli alertaron que “nadie se puede restar” a la invitación de Kast.

El diputado del Partido Nacional Libertario (PNL), Cristián Labbé, cuestionó este jueves la decisión de la colectividad de no sumarse al gobierno del presidente electo, José Antonio Kast, en lo que calificó como un “error estratégico”.

El legislador abordó el tema luego de que en la víspera el presidente del PNL, Johannes Kaiser, defendió la decisión del partido de mantenerse al margen del próximo gobierno.

Al respecto, planteó que “el diseño político escogido” por el líder del Partido Republicano “nos aleja de la posibilidad de incidir en aquellas áreas en las que construimos nuestra oferta programática“.

Tras desearle suerte a Kast en su mandato, Kaiser planteó que “como partido que no está en el gobierno, vamos a hacer la tarea de fiscalización que le corresponde a cualquier partido en el Congreso. No sé si eso se entiende necesariamente como oposición“, resumió.

Diputado Labbé criticó que el PNL no se sume al gobierno de Kast

Al abordar la decisión del PNL en cuanto a mantenerse al margen del gobierno de José Antonio Kast, el diputado libertario Cristián Labbé manifestó que “creo que es un error, porque hoy día nadie se debe restar“.

“Hoy día todos tenemos que ser parte de la reconstrucción, de la seguridad, de la economía“, añadió, y recalcó que su colectividad cuenta con “personas de mucho valor para aportar” al futuro gobierno.

Por otra parte, el UDI Claudio Alvarado, quien ha sido mencionado para asumir la cartera del Interior con José Antonio Kast, le quitó dramatismo a la resolución del PNL y planteó que “lo que importa y se valora es que están disponibles para cooperar afuera de la Administración en todas aquellas materias que sean buenas para los ciudadanos“.

Por su parte, el diputado Francisco Undurraga (Evópoli) sí cuestionó la decisión de los libertarios y sostuvo que “nadie se puede restar. La invitación del futuro presidente Kast fue profundamente de convicciones en términos de que aquí hay que sacar el país adelante y, para eso, todos somos necesarios“.

“Me parece que poner por delante las proyecciones futuras presidenciales (de libertarios) no es lo que corresponde para Chile“, concluyó.