Se complica el gabinete de Kast: las razones que terminaron con Guillermo Turner y Carter fuera del equipo de ministros

A poco menos de dos meses de llegar a La Moneda, el presidente electo, José Antonio Kast, aún está definiendo el equipo que lo acompañará en su mandato y, de acuerdo con lo resuelto en las últimas horas, también descartando algunos nombres, como el de Guillermo Turner, al que se mencionaba como ministro de Defensa, y Rodolfo Carter, quien declinó asumir en Seguridad Pública.

En el caso de Turner, el nombre del periodista “sonaba” con insistencia para asumir en la cartera de Defensa, pero este jueves el propio Kast lo llamó para confirmarle que no será nombrado secretario de Estado el próximo martes, cuando el presidente electo anunciará su gabinete.

De acuerdo con lo manifestado por fuentes del entorno del presidente electo a Ex-Ante, el nombre de Turner se descartó por presión de los partidos, ya que no tiene militancia política.

Según indicó el citado medio, la decisión se tomó después de que el miércoles “se conociera la sanción de la Comisión del Mercado Financiero (CMF) en contra de José Antonio Labbé Valverde -cuñado de Turner, que entonces era gerente de Asuntos Corporativos de la compañía- por adquirir acciones de CMPC ‘dentro de los 30 días previos a la divulgación de los estados financieros del emisor‘”.

Las mismas fuentes apuntaron que el comunicado de la CMF abrió la oportunidad de bloquear la nominación de Guillermo Turner en Defensa.

En octubre del año pasado, el periodista abandonó la gerencia de Asuntos Corporativos de la CMPC, luego de lo cual lo contactó José Antonio Kast y su equipo, generando la expectativa de que asumiría en la mencionada secretaría de Estado.

A la decisión de Kast de no contar con Turner para el Ministerio de Defensa, se sumó este jueves la declinación por parte del senador electo Rodolfo Carter de asumir la cartera de Seguridad.

Junto con ratificar su resolución, Carter explicó los motivos que tuvo para rechazar esa posibilidad y detalló que se lo transmitió personalmente al presidente electo en una conversación privada.

Desde el entorno del senador electo explicaron que dos factores llevaron a Carter a descartar la posibilidad de asumir como ministro de Seguridad.

El primero se refiere a las limitadas facultades que aún tiene el Ministerio de Seguridad, lo que genera altas expectativas públicas, pero sin contar con las atribuciones suficientes para responder a ellas.

En segundo lugar, está el hecho de que desde el entorno de Carter prevén duros cuestionamientos que podrían surgir si en su condición de senador recién electo deja el cargo para asumir como ministro.