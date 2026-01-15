“Hay que hacer una pausa”: Kast confirma que evaluará proyectos clave del Gobierno de Boric

“Uno tiene que ver que estas políticas sean permanentes en el tiempo, para que no se creen falsas expectativas”, dijo Kast, quien no se comprometió a que proyectos como el FES o Sala Cuna se aprueben antes del 11 de marzo.

Después de tensos cruces, el mandatario electo, José Antonio Kast, llegó a La Moneda para sostener una reunión con el presidente Gabriel Boric.

Tras la culminación de esta cita, el futuro jefe de Estado detalló los puntos que abordó con Boric, confirmando la revisión de proyectos clave del Gobierno y dejando en suspenso la aprobación de la iniciativa de sala cuna.

“El tema de las normas fiscales, el estado de las arcas fiscales es muy relevante, porque para poder avanzar en los distintos proyectos que hoy día para el gobierno son relevantes, en el tema del FES, en el tema de sala cuna, tenemos que estar seguros de que tenemos los recursos suficientes, porque eso también va de la mano de lo que es el reajuste“, comenzó diciendo.

En esa línea, Kast expresó que “es cierto que han habido algunos repuntes en los ingresos por el aumento del valor del cobre, pero para ser muy responsables uno tiene que ver que estas políticas sean permanentes en el tiempo, para que no se creen falsas expectativas“.

Tras reunión con Boric: ¿Qué dijo Kast sobre los proyectos que se están tramitando en el Congreso?

Respecto a los proyectos de ley que están presentados en el Congreso, el presidente electo afirmó que “tanto FES como sala cuna, se está conversando, no necesariamente se alcanza a aprobar en estas tres semanas legislativas que quedan, incluida la de marzo. Nuestra mirada es que para hacer las cosas bien, muchas veces hay que hacer una pausa, porque va a haber un cambio importante en los parlamentarios y por supuesto va a haber un cambio muy importante en la administración del gobierno”.

En este marco, hizo hincapié en la importancia de mantener el diálogo durante la transición. “Creemos que analizar, sentarse, dialogar en este tiempo es muy relevante. Yo le agradezco al presidente la buena disposición y la transparencia con la que planteó la situación; me explicó también de otras áreas más reservadas de las cuales él está muy interesado en que yo me pueda ir poniendo al día”, expuso.

“Lo principal es generar este diálogo a partir del día 20 de enero entre los distintos ministerios para que la transición sea lo mejor posible”, añadió.

Además, se ele consultó si en la reunión con Boric se abordó la postulación de la ex presidenta Michelle Bachellet a la Secretaría General de la ONU, a lo que Kast contestó: “No, de esas materias no conversamos“.

Para cerrar, el republicano sostuvo que llevarán a cabo una nueva reunión previo al cambio de mando: “Lo más probable, como conversamos con el presidente, es que tengamos otra un poco más adelante“, cerró.