El misterio de los avances del Gobierno “desaparecidos” entre sus más de 1.000 logros

Con el propósito de revelar los principales hitos de la administración durante los cuatro años del mandato del presidente Gabriel Boric, desde La Moneda se lanzó la plataforma Más de 1000 Avances 2022-2026.

En ella se enumeran 1.015 logros conseguidos durante el mandato del jefe de Estado que entregará la banda presidencial a José Antonio Kast el próximo 11 de marzo, en una veintena de temas que van desde salud, educación y seguridad, hasta innovación, cultura y modernización del Estado, entre otros.

En la página de inicio se presentan los 15 principales avances en estos cuatro años, y a continuación se detalla el total de 1.015 logros, con la salvedad de que, en realidad, los mencionados no totalizan esa cifra, ya que hay a lo menos dos de ellos que desaparecieron de la lista. Es decir, en vez de 1.015, serían 1.013.

Los avances del Gobierno desaparecidos

En particular, los dos avances que ya no forman parte del listado corresponden a los números 827 y 828, que estaban vinculados a los temas de Cultura. Así, del 826 se pasa al 829, con el que parten los logros en materia de Deportes.

La desaparición de ambos logros, más que un error numérico, habría correspondido a la repetición de algunos logros ya mencionados en el área de la Cultura. En particular, a la “Conmemoración del Nobel Gabriela Mistral con 300 actividades a lo largo del país“, que primero aparece con el número 822, y que luego se reitera en el 828, con un cambio de redacción: “Con 300 actividades a lo largo del país se realizó la conmemoración del Nobel de Gabriela Mistral“.

El segundo caso se registra en el número 820 y apunta a la “Declaración oficial del Día de la Danza el 19 de octubre, en homenaje al natalicio de Patricio Bunster Briceño“. El mismo que se repite sin cambios en la redacción en el logro 827.

Quienes ingresan hoy a la plataforma pueden comprobar que los números 827 y 828 ya no están disponibles, al parecer porque se produjo una edición del texto luego de que comprobara que ambos temas estaban repetidos.

La duda ahora es si se incorporarán dos nuevos avances conseguidos durante la administración del presidente Gabriel Boric o la cifra se reducirá a los 1.013 logros de su Gobierno.