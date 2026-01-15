“No considera una posición relevante para los partidos”: Kaiser acusa diseño excluyente en el futuro gobierno de Kast y explica baja del PNL

A cinco días de que el presidente electo José Antonio Kast anuncie su gabinete, el Partido Nacional Libertario (PNL), a través de su líder Johannes Kaiser, profundizó en los motivos para no formar parte del futuro gobierno. La decisión, adoptada por la colectividad tras una serie de conversaciones con el equipo del mandatario electo, apuntó al “diseño” de la próxima administración como el principal obstáculo.

Luego de que el PNL resolviera restarse del Ejecutivo, Kaiser difundió un video en el que recordó el respaldo entregado por su partido durante la campaña presidencial y cuestionó el rol que se les ofrecía en la futura estructura gubernamental. “Las conversaciones no condujeron al éxito, entre otras cosas, porque el diseño del propio futuro gobierno no considera una posición relevante para los partidos políticos”, afirmó.

En esa línea, añadió que “por tanto, a nosotros se nos hacía muy difícil entrar en las condiciones que se nos ofrecían”. De acuerdo con lo que trascendió, si bien desde el PNL existía interés en carteras de mayor peso político, como Defensa o Justicia, finalmente la opción que se les habría planteado fue el Ministerio de Minería, lo que derivó en la negativa de la directiva libertaria.

Kaiser y la explicación del PNL de restarse del gobierno de Kast

La determinación implica que el partido no ocupará ningún cargo dentro del próximo gobierno, ya sea en ministerios, subsecretarías o puestos de tercera o cuarta línea. Pese a ello, Kaiser subrayó la vocación de la colectividad por incidir en la conducción del país. “Es un partido con vocación de poder, es un partido con vocación de gobierno, con vocación de transformar su agenda política en una realidad que sirva y mejore la calidad de vida de los chilenos”, sostuvo.

Asimismo, recalcó que durante las tratativas quedó en evidencia que no existía margen para impulsar sus prioridades programáticas. “En ese sentido, vimos -a través de las conversaciones- que no existía un espacio para el PNL para avanzar en ninguna de las iniciativas que nosotros consideramos esenciales dentro de una futura administración”, señaló.

Con todo, el diputado aseguró que el PNL mantendrá una relación de colaboración crítica con el Ejecutivo entrante. “Vamos a seguir siendo un aporte, vamos a seguir fiscalizando, vamos a seguir trabajando con el futuro gobierno, vamos a respaldar los proyectos de la agenda de emergencia, no tengan la menor duda en esa materia. Pero vamos a seguir siendo el PNL, un partido que se debe a su militancia, a su declaración de principios y, por sobre todas las cosas, a la grandeza de Chile”, concluyó.