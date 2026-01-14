“No sé si eso se entiende como oposición”: Kaiser defendió decisión del PNL de no sumarse al gobierno de Kast

Kaiser recalcó que apoyarán las iniciativas en temas como seguridad y economía, pero se opondrán a aquellas que vayan en contra de las convicciones de su partido.

El ex candidato presidencial y timonel del Partido Nacional Libertario (PNL), Johannes Kaiser, defendió la decisión de su colectividad de no sumarse al próximo gobierno del presidente electo, José Antonio Kast, aunque afirmó que le desea “el mejor de los éxitos”.

Kaiser abordó lo informado por el PNL en cuanto a que “el diseño político escogido” por el líder del Partido Republicano “nos aleja de la posibilidad de incidir en aquellas áreas en las que construimos nuestra oferta programática“.

Al respecto, el presidente del PNL manifestó que “es legítimo” un gobierno que se forma sin alianzas con otros partidos políticos, pero “el punto es cómo funciona el sistema, si va a funcionar bien o no”.

Kaiser le deseó éxito al gobierno de Kast

En la entrevista que le concedió a la radio El Conquistador, el timonel libertario manifestó que “yo le deseo al presidente de la República el mejor de los éxitos, porque si le va mal, el que sufre es el país“.

“Así que vamos a hacer lo imposible para que le vaya bien y eso, naturalmente, en el marco de las convicciones que tenemos“, complementó.

Dijo a la vez que apoyarán las iniciativas del gobierno de Kast en temas como seguridad y economía, pero dejó en claro que se opondrán a aquellas que vayan en contra de las convicciones de su partido.

“Nuestro aporte va a ser clavar la bandera y dejar claro que hay ciertas cosas que respaldamos y ciertas cosas que no, vamos a criticar lo que no nos parezca y vamos a apoyar lo que nos parezca“, planteó, aunque aclaró que aquello se realizará con “garantía de estabilidad institucional”.

“Como partido que no está en el gobierno, vamos a hacer la tarea de fiscalización que le corresponde a cualquier partido en el Congreso. No sé si eso se entiende necesariamente como oposición”, dijo Johannes Kaiser, y añadió que buscarán que el gobierno de Kast avance “en la agenda que él mismo ha descrito como suya”.

“Ahora, si empieza a avanzar de la manera que nosotros consideramos equivocada, naturalmente que ahí vamos a levantar la voz”, concluyó.