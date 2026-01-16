De la ex Concertación al gabinete de Kast: Ximena Rincón se perfila para asumir en Ministerio de Energía

La presidenta de Demócratas previamente había manifestado la disposición del partido de ser parte del Gobierno de Kast.

La conformación del gabinete del presidente electo, José Antonio Kast, ha mantenido expectante a la esfera política, cuyo anuncio se realizará el próximo martes 20 de enero.

Las principales incógnitas se encuentran en los nombramientos de las carteras económicas sectoriales, como el Ministerio de Energía, donde una actual senadora se perfila para asumir el cargo.

Se trata de la presidenta de Demócratas, Ximena Rincón, cuyo período como parlamentaria por la Región del Maule finaliza en marzo de este año. De acuerdo al Diario Financiero, diversas fuentes internas y del sector energético dan por hecho que ella dirigiría la cartera.

La incorporación de la senadora al gabinete va en línea con la decisión de Kast de conformar un gobierno de coalición que integre a todos los sectores que lo respaldaron en la campaña presidencial.

El giro de Ximena Rincón: de ser clave en la ex Concertación y ministra de Bachelet, a ser parte del gabinete de José Antonio Kast

Ximena Rincón fue una figura relevante de la ex Concertación. De hecho, tuvo un rol central en el segundo gobierno de Michelle Bachelet, asumiendo como ministra de la Secretaria General de la Presidencia, para luego liderar la cartera del Trabajo.

Anteriormente, se desempeñó como superintendenta de Seguridad Social durante el gobierno de Ricardo Lagos entre 2000 y 2005. Además, fue intendenta de la Región Metropolitana desde 2005 hasta 2006.

Respecto a su rol legislativo, ha tenido una activa participación en el ámbito laboral, social e institucional, llegando a ser la presidenta de la Cámara Alta.

En 2022 renunció a la Democracia Cristiana y fundó el partido Demócratas, donde actualmente es presidenta.

En las últimas semanas, Ximena Rincón había mostrado disposición a ser parte del próximo gobierno, el cual asumirá el 11 de marzo.

“Hay hombres y mujeres excepcionales en Demócratas que podrían jugar un rol si el presidente los convoca. Y creo que existe todo el espacio para ello”, expuso a Radio Duna en diciembre, tras la segunda vuelta presidencial.