¿Demócratas en gabinete de Kast? Ximena Rincón no lo descarta y destaca que “hay grandes figuras”

La presidenta de Demócratas no cierra la puerta a que su partido sea parte del gabinete de Kast y abordó la posibilidad de crear una nueva coalición con los partidos de Chile Vamos.

La senadora y presidenta de Demócratas, Ximena Rincón, se refirió al rol de su partido en el Gobierno del presidente electo José Antonio Kast y abordó la posibilidad de que la tienda sea parte del futuro gabinete.

La parlamentaria, en conversación con Radio Duna, expresó que “si el presidente así lo estima, yo creo que hay grandes figuras que pueden estar en el gabinete“.

Siguiendo en esa línea, Ximena Rincón sostuvo que “tenemos hombres y mujeres de verdad excepcionales que pueden apoyar, y yo voy a estar, por cierto, apoyando. Ya lo he hecho desde el día 17 de noviembre y en reuniones que sostuvimos con el presidente electo, y va a contar con todo nuestro apoyo”.

A lo que añadió: “Créame que tiene grandes personas al lado suyo para hacer un trabajo que no es fácil, que no es de varitas mágicas, y que necesita todo el apoyo, porque aquí no es solo el tema de la inseguridad ciudadana lo que está en juego, también es el tema de la economía, y eso repercute en las familias, en el empleo, en los ingresos”.

El rol de Demócratas en el futuro Gobierno de José Antonio Kast

En este sentido, manifestó que “hay hombres y mujeres excepcionales en Demócratas que podrían jugar un rol si el presidente los convoca. Y creo que existe todo el espacio para ello. Pero creo que hay que partir por la casa (…) el presidente tiene un equipo que lo ha respaldado, que ha estado con él, que son de verdad grandes profesionales y figuras”.

Por otro lado, la senadora abordó a la posibilidad de crear una nueva coalición con los partidos de Chile Vamos, algo que ya ha planteado el alcalde de Santiago, Mario Desbordes (RN).

“Yo creo que es demasiado temprano y no sé si viene al caso. Yo creo que lo importante hoy día, más que hablar de una nueva coalición, es hablar de cómo somos capaces de construir un gran acuerdo que nos permita salir del atolladero y avanzar”, manifestó.

Respecto al futuro de Demócratas, Rincón comentó que “nosotros estamos en un trabajo para subsistir. Eso significa, no es cierto, poder reorganizarnos, reagruparnos”.

Para cerrar, la senadora dijo que “queremos mantenernos vigentes, creemos que es importante el centro, estamos en conversaciones con Amarillos y también con Evópoli, porque creemos que es importante el rol que hemos jugado y que creemos debemos jugar hacia adelante. Y vamos a hacer todo lo posible para reestructurarnos y volver a pararnos”.