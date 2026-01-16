La Moneda evita mea culpa por vincular caso de Julia Chuñil con ambientalismo: “Que la justicia siga haciendo su trabajo”

“Lo más importante es que se sepa la verdad; como dijimos, que se encuentre a Julia Chuñil”, manifestó la ministra vocera, Camila Vallejo.

La ministra vocera de Gobierno, Camila Vallejo, calificó de “gravísima” la detención y formalización de los tres hijos y el ex yerno por el crimen de Julia Chuñil, pero al hablar con la prensa en La Moneda, evitó hacer un mea culpa por los dichos previos del presidente Gabriel Boric, quien en diciembre de 2024 vinculó la desaparición de la mujer con una causa medioambiental.

La secretaria de Estado abordó con la prensa, oportunidad en la que sostuvo que la atención del Ejecutivo se centra en el avance de la investigación del caso. “Que la justicia siga haciendo su trabajo, que el Ministerio Público siga haciendo su trabajo“, manifestó la autoridad.

Luego, recalcó que “lo más importante es que se sepa la verdad; como dijimos, que se encuentre a Julia Chuñil“, enfatizó.

La Moneda evitó un mea culpa por el caso de Julia Chuñil

Respecto de la vinculación que se hizo desde La Moneda entre la desaparición de Julia Chuñil y una causa ambientalista, Camila Vallejo declaró que “yo nunca he vinculado el caso”.

Cuando la prensa le recordó que sí lo hizo el presidente Gabriel Boric, la ministra vocera recalcó que “siempre hemos dicho que la justicia tiene que hacer lo suyo, y que es importante para conocer la verdad y lo que movió su desaparición y, obviamente, también su muerte“.

Sin embargo, la secretaria de Estado no confirmó ni desmintió si el Ejecutivo se hará parte con alguna acción legal en el proceso judicial en el caso de Julia Chuñil.

Lo que dijo el presidente Boric sobre el caso

En diciembre de 2024, el presidente Gabriel Boric abordó de manera pública la desaparición de Julia Chuñil, oportunidad en la que manifestó que “solo el año pasado, 2023, cerca de 190 defensores ambientales fueron asesinados en el mundo, en su gran mayoría latinoamericanos“.

Durante la conmemoración del Día Internacional de los Derechos Humanos, el mandatario añadió que quiero “aprovechar la instancia para expresar mi preocupación y la ocupación también del Estado por la desaparición de Julia Chuñil Catricura, defensora ambiental de su comunidad“.

En la ocasión, el jefe de Estado recordó que la mujer “se encuentra desaparecida hace varias semanas“, y “con cuya familia se ha reunido nuestra subsecretaria de Derechos Humanos”.