Julia Chuñil: las razones de La Moneda y el oficialismo para vincular su desaparición con el activismo ambiental

La detención de los hijos y ex yerno de la mujer marca un quiebre a lo expresado por el Ejecutivo y el oficialismo, que vinculaba el caso a su supuesto activismo ambiental.

La madrugada de este miércoles se dio un vuelco clave en el Caso de Julia Chuñil, luego que se concretara la detención de tres de sus hijos y un ex yerno, acusados de parricidio y homicidio calificado, respectivamente, por la desaparición y muerte de la mujer, cuyo rastro se perdió el 8 de noviembre de 2024, en Máfil, Región de Los Ríos.

Esto marca un quiebre respecto a lo planteado por la propia familia y que era respaldado por el oficialismo y La Moneda, que apelaba a que su caso estaba vinculado a su rol de activismo ambiental.

Aquel viernes 8 de noviembre de 2024, la dirigente mapuche salió a buscar a unos animales en el predio Reserva Cora Número Uno-A, terrenos de origen ancestral los cuales Julia Chuñil, quien era presidenta de la Comunidad Mapuche de Putreguel y defensora del medio ambiente, hacia uso y conservaba desde 2015.

Tras no saber de su paradero, su familia atribuyó su desaparición a su rol de activista ambiental, ya que desde 2014 era representante de las 17 familias que integran la comunidad Putreguel, luego de ser reconocida por la Conadi.

Un año después, ocuparon los terrenos correspondientes a la comunidad Blanco Lepin, cuyos integrantes los habían abandonado, por lo que “asumió el cuidado y mantención de éste, dedicándose por completo a su conservación y a la preservación de la biodiversidad local propia de sus tierras, junto a la cría de ganado a pequeña escala”, indicaron sus cercanos.

En 2018, las hectáreas involucradas volvieron a la empresa de Juan Carlos Morstadt Anwandter, lo que generó un conflicto entre ambas partes y donde la familia de Chuñil aseveró que la mujer comenzó a ser víctima de amedrentamientos y amenazas.

Esta teoría se vio acrecentada cuando la abogada Karina Riquelme aseveró que se filtró una conversación telefónica de Juan Carlos Morstadt, donde aseguraba que Chuñil había sido quemada, por lo que en noviembre pasado quedó en calidad de imputado.

La postura de La Moneda y el oficialismo por el Caso Julia Chuñil

Por su parte, el propio presidente Gabriel Boric se refirió a la desaparición de Julia Chuñil en diciembre de 2024, a propósito del Día de los Derechos Humanos, y apeló a su condición de activista ambiental, por lo que instó a la Subsecretaría de DDHH a involucrarse en las labores de búsqueda.

“Quiero aprovechar la instancia para expresar mi preocupación y la ocupación del Estado en la desaparición de Julia Chuñil Catricura, defensora ambiental de su comunidad, que se encuentra desaparecida hace varias semanas, con cuya familia se ha reunido la subsecretaria de Derechos Humanos. Hay diferentes acciones de búsqueda que se han autorizado y vamos a seguir firmemente”, expresó la autoridad en aquella ocasión.

El presidente Boric agregó que “exigimos que se sepa toda la verdad porque en Chile no puede haber espacio a la impunidad. Y Julia Chuñil, como defensora ambiental de la comuna de Máfil, pero que creo representa no solo al pueblo mapuche sino a la gran mayoría de los chilenos y chilenas, es una persona que merece verdad y justicia, y por lo tanto, instamos a que las instituciones funcionen y a que se pueda esclarecer toda la verdad”.

Sus palabras fueron respaldadas por la vocera Camila Vallejo, quien indicó “¿dónde está Julia Chuñil? Es una pregunta que legítimamente se han hecho nuestros compatriotas, muchas comunidades, y que el gobierno también se hace en este momento. Y es una pregunta que el Estado debe hacer y se está haciendo. Porque ninguna persona puede desaparecer sin dejar rastro”.

Por su parte, desde el oficialismo también se cuadraron con esta tesis, la cual fue desestimada por el Ministerio Público, cuestionando que se ponga en duda si Julia Chuñil era una activista mapuche y medioambiental.

Así, el diputado Hernán Palma (IND) aseveró que “hay sectores a los que claramente les incomoda que se siga removiendo el polvo en torno a la investigación por la muerte de Julia Chuñil Catricura. Esto se nota cada vez que veo un reportaje en los medios de comunicación y la línea investigativa que eligen destacar, minimizando lo que todos y todas ya sabemos”.

“Julia Chuñil Catricura, defensora ambiental mapuche, fue quemada. Y me importa un bledo (por decirlo de forma educada) a quién le moleste o le incomode, al menos yo, no dejaré de visibilizar este caso hasta que sepamos toda la verdad y se haga justicia”, sentenció.

Por su parte, la diputada Lorena Pizarro (PC) indicó que Chuñil era “madre, abuela, mujer mapuche, dirigenta social y defensora del medioambiente, amenazada por su lucha por la tierra y los derechos de su pueblo”.

“Nos sumamos a su familia exigiendo verdad y justicia para Julia y Cholito, y que se investigue a los verdaderos responsables de su desaparición. El dolor de sus hijos y nietos es también el de un país que no puede normalizar el silencio”, puntualizó.