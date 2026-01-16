Secciones
Suscripción Revista D Papel Digital Newsletters
Política

Vanessa Kaiser defiende decisión de libertarios de restarse de gobierno de Kast: “No vamos por un par de cargos ratones”

Kaiser puntualizó que apoyarán al gobierno de José Antonio Kast, “en todo lo que le haga bien a Chile, pero nosotros no somos parte de la casta”.

Foto del editor Cristián Meza
Cristián Meza

Vanessa Kaiser, senadora electa por el Partido Nacional Libertario (PNL), defendió la decisión de su partido de restarse del gobierno de José Antonio Kast, tras considerar insuficiente la oferta del presidente electo para sumarse a su gabinete.

Esto, luego que su hermano Johannes Kaiser revelara a Emol que “la respuesta fue que el ministro de Minería iba a ser Nacional Libertario y el partido iba a tener una o dos subsecretarías, pero todavía no se sabía dónde. Sobre esa base, no estamos dispuestos a conversar porque eso no es una oferta”.

En vista de esta situación, Vanessa Kaiser expresó en redes sociales que “quiero pronunciarme respecto de la decisión del Partido Nacional Libertario, después que ni siquiera le ofrecieran un ministerio a su presidente (Johannes Kaiser), que fue candidato con 1 millón 800 mil votos, ciudadanos que depositamos la confianza y que queríamos que, en lo que viene, Johannes tuviese una influencia para ayudar a cambiar el rumbo, pero la estrategia, el diseño de José Antonio Kast no contempla ese aporte”.

“Entonces, ahora hay quienes están hablando hasta por los codos, extrañamente, de que un par de cargos, de puestecitos que hubiésemos aceptado, y habríamos hecho una tremenda diferencia”, alegó la senadora electa.

Ante esto, Vanessa Kaiser dejó en claro que “esto de transformarse en la Democracia Cristiana y andar peleando por algunos cargos ratones, ¿no le parece a usted que sería transformar al Partido Nacional Libertario en parte de la casta? Nosotros no somos casta, no vamos por un par de cargos ratones en los que definitivamente no se puede ejercer ninguna influencia”.

Kaiser puntualizó que apoyarán al gobierno de José Antonio Kast, “en todo lo que le haga bien a Chile, pero nosotros no somos parte de la castay cuando sale un antiguo señor de Chile Vamos a decirnos que debimos hacer actuado como ellos siempre han actuado, no nos podemos sorprender”.

Notas relacionadas

La religión en Chile: Ni regreso ni colapso
Reportajes

La religión en Chile: Ni regreso ni colapso

Mientras en Europa el renacer religioso se explica en buena medida como una nostalgia por lo perdido o una búsqueda de identidad después de décadas de vacío cultural, en Chile el proceso es diferente: la creencia persiste, pero se desancla de las iglesias y se vuelve más personal, selectiva y menos obediente. Allá es retorno, aquí es reconfiguración.

Isabel Ossa
¿Era broma?
Opinión

¿Era broma?

Da la impresión de que Boric se cansó. A dos meses de terminar su período —y mientras varios tratan de sujetarse en sus puestos con una ley de amarre—el Presidente parece haberse liberado. Como si aquello que pensamos que era una convicción política profunda, una nueva forma de habitar el cargo, hubiese sido más bien una camisa de fuerza.

Foto del Columnista María José O'Shea María José O'Shea
Lo trivial y lo banal
Opinión

Lo trivial y lo banal

Ciertas expresiones no solo confunden, también asustan. Y ese miedo se paga en la vida cotidiana. Cuando el lenguaje sugiere arbitrariedad o imprevisibilidad, no se instala esperanza, sino incertidumbre. Y la incertidumbre es un insumo central del control autoritario.

Foto del Columnista María José Naudón María José Naudón
¿Tanto nadar para morir en la orilla?
Mundo

¿Tanto nadar para morir en la orilla?

El chavismo ha perdido en el último tiempo todos sus pilares ideológicos. “Ahora lo único que queda es la supervivencia, y los jerarcas del movimiento que rodean a Delcy Rodríguez están decididos a sobrevivir a cualquier costo”, dicen los corresponsales del NYT en Caracas.

Manuel Santelices
No acepto
Opinión

No acepto

En este artículo, y a propósito de la crisis de Venezuela pero de muchas cosas más, nuestro columnista critica con fuerza a una forma muy específica de izquierda: la izquierda profesoral. Esa que prefiere una teoría elegante antes que un testimonio incómodo, reemplazando la democracia por la geopolítica y minimizando la corrupción, la tortura y la prensa clausurada.

Foto del Columnista Rafael Gumucio Rafael Gumucio