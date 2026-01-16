Vanessa Kaiser defiende decisión de libertarios de restarse de gobierno de Kast: “No vamos por un par de cargos ratones”

Kaiser puntualizó que apoyarán al gobierno de José Antonio Kast, “en todo lo que le haga bien a Chile, pero nosotros no somos parte de la casta”.

Vanessa Kaiser, senadora electa por el Partido Nacional Libertario (PNL), defendió la decisión de su partido de restarse del gobierno de José Antonio Kast, tras considerar insuficiente la oferta del presidente electo para sumarse a su gabinete.

Esto, luego que su hermano Johannes Kaiser revelara a Emol que “la respuesta fue que el ministro de Minería iba a ser Nacional Libertario y el partido iba a tener una o dos subsecretarías, pero todavía no se sabía dónde. Sobre esa base, no estamos dispuestos a conversar porque eso no es una oferta”.

En vista de esta situación, Vanessa Kaiser expresó en redes sociales que “quiero pronunciarme respecto de la decisión del Partido Nacional Libertario, después que ni siquiera le ofrecieran un ministerio a su presidente (Johannes Kaiser), que fue candidato con 1 millón 800 mil votos, ciudadanos que depositamos la confianza y que queríamos que, en lo que viene, Johannes tuviese una influencia para ayudar a cambiar el rumbo, pero la estrategia, el diseño de José Antonio Kast no contempla ese aporte”.

“Entonces, ahora hay quienes están hablando hasta por los codos, extrañamente, de que un par de cargos, de puestecitos que hubiésemos aceptado, y habríamos hecho una tremenda diferencia”, alegó la senadora electa.

Ante esto, Vanessa Kaiser dejó en claro que “esto de transformarse en la Democracia Cristiana y andar peleando por algunos cargos ratones, ¿no le parece a usted que sería transformar al Partido Nacional Libertario en parte de la casta? Nosotros no somos casta, no vamos por un par de cargos ratones en los que definitivamente no se puede ejercer ninguna influencia”.

Kaiser puntualizó que apoyarán al gobierno de José Antonio Kast, “en todo lo que le haga bien a Chile, pero nosotros no somos parte de la casta… y cuando sale un antiguo señor de Chile Vamos a decirnos que debimos hacer actuado como ellos siempre han actuado, no nos podemos sorprender”.