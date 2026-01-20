“Que esté paralizado no es bueno” y “miran para el lado”: el cruce entre el Gobierno y la senadora Ximena Rincón por Ley de Incendios

El Gobierno emplazó a la presidenta de la Comisión de Hacienda del Senado a avanzar en la tramitación de la iniciativa, quien respondió a los dardos señalando que “hoy día miran para el lado y culpan o responsabilizan a quien no corresponde”.

La ministra de la Secretaría General de Gobierno, Camila Vallejo, insistió en el llamado del Ejecutivo sobre la necesidad de aprobar la Ley de Incendios y emplazó a los senadores a avanzar con el proyecto, bajo el contexto de emergencia que enfrentan las regiones de Ñuble y Biobío.

“La ley de incendios está en segundo trámite constitucional en este momento, está en el Senado hoy día, está en la Comisión de Hacienda del Senado, nosotros le hemos dado urgencia y no se ha puesto en tabla. Nosotros esperamos que esto se vote a la brevedad”, cuestionó este lunes el presidente Gabriel Boric.

En este marco, la ministra Vallejo en conversación con Turno reiteró los dichos del mandatario y enfatizó que “tenemos una Ley de Incendios que está con urgencia hace meses, llevamos dos años tratando de sacarla adelante y ha estado lamentablemente parada en la Comisión de Hacienda del Senado”.

Ministra Vallejo emplaza a senadores y a Ximena Rincón para avanzar en tramitación de Ley de Incendios

Siguiendo en esa línea, manifestó que “ustedes saben que nosotros ponemos la urgencia en los proyectos, pero no necesariamente eso obliga, particularmente a la Cámara Alta, respetar la urgencia. Entonces, estamos con las urgencias puestas y no necesariamente las ponen en tabla para la votación en las comisiones o incluso en la sala”.

En este sentido emplazó a los integrantes del Senado respecto a los motivos por los cuales la Ley de Incendios se encuentra estancada. “Habría que preguntarle a los parlamentarios de la comisión, a la propia presidenta de la comisión, la senadora (Ximena) Rincón”, expuso.

“Hay diferencias muchas veces en el contenido de los proyectos, pero lo que nosotros decimos es que eso no obsta que se pueda poner en tabla y discutir esa diferencia, incluso votarla, pero esto de que esté paralizado por mucho tiempo no es bueno para el país“, dijo la secretaria de Estado.

“Venimos del incendio pasado discutiendo la necesidad de avanzar en este proyecto y tenemos que, lamentablemente, esperar otro evento de estas magnitudes para recién volver a poner en discusión pública, al menos, la necesidad de esta ley”, cuestionó Vallejo, señalando que “no deberíamos esperar a que otro siniestro suceda para poder despacharse esta ley”.

La respuesta de la senadora Ximena Rincón al Gobierno tras emplazamiento por Ley de Incendios

Tras los dardos del Gobierno por medio de la ministra Vallejo, la senadora Ximena Rincón respondió que “la comisión de Hacienda ha estado trabajando en el proyecto de Ley de Incendios, un proyecto de ley que ha sido revisado técnicamente con nuestros equipos y con el propio Ejecutivo, que a la fecha hay temas que lamentablemente no se despejan”.

“Lo más grave es que este proyecto, con las obligaciones que impone a los medianos y pequeños propietarios, obligaciones perentorias que representan aportes monetarios de los propietarios de la tierra, van a tener que venderla, y se van a concentrar en los grandes poseedores de la misma”, añadió.

Siguiendo en esa línea, la parlamentaria sostuvo que “ese tipo de situaciones, que hemos pedido al Gobierno aclare para ver cómo se van a financiar estas obligaciones, no ha sido capaz de transparentar”.

A lo que agregó: “Un dato más que es importante que la ciudadanía conozca, es que este proyecto de ley no está financiado, no está en el listado de obligaciones comprometidas por el Ejecutivo. Sostienen que no es una obligación para este año ¿Por qué? Porque va a demorarse un año en ponerse en marcha”.

Considerando lo anterior, llamó a llevar “las cosas por su nombre. Y aquí las obligaciones, las responsabilidades, lo que se debió haber hecho, está en el Ejecutivo. La Conaf, el Ministerio de Agricultura, las autoridades respectivas pudieron haber prevenido estos incendios, pudieron haber abordado esta situación, y hoy día miran para el lado y culpan o responsabilizan a quien no corresponde”.