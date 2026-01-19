Presidente Boric instó a aprobar Ley de Incendios tras emergencia: “Le dimos urgencia y no está en tabla”

Boric además puso énfasis en su encuentro con José Antonio Kast, aseverando que “demuestra que en los contextos de emergencia tenemos que actuar unidos, independiente de cualquier diferencia política”.

El presidente Gabriel Boric se trasladó hasta la Región del Ñuble para evaluar en terreno los estragos dejados por los incendios forestales que azotan el sur del país, instando al Parlamento a aprobar la Ley de Incendios.

“Yo hago un llamado a que aprobemos la Ley de Incendios. La Ley de Incendios está en segundo trámite constitucional en este momento, está en el Senado hoy día, está en la Comisión de Hacienda del Senado, nosotros le hemos dado urgencia y no se ha puesto en tabla. Nosotros esperamos que esto se vote a la brevedad”, declaró el jefe de Estado.

En esta línea, el presidente Boric aseveró que “hay algo que conversábamos también con el gobernador, el plan de ordenamiento territorial, que como Gobierno despachamos y está en este momento en Contraloría, en estudio en Contraloría. Todas esas cosas nosotros esperamos que vean la luz, por cierto, a la brevedad y hemos estado trabajando en eso”.

Boric puntualizó que “ha habido una discusión respecto a la Ley de Incendios, hubo una discusión muy intensa en la Cámara de Diputados en donde algunas normas que se habían propuesto se rechazaron. Eso es importante que la ciudadanía conozca cuáles son las posiciones que se han tenido en la Cámara de Diputados, pero yo me quiero centrar en lo positivo”.

Es por esto que puso énfasis en su encuentro con José Antonio Kast, aseverando que “demuestra que en los contextos de emergencia tenemos que actuar unidos, independiente de cualquier diferencia política“.

“Yo no le pregunto a ninguno de los alcaldes en qué partido milita o nada de esas características. Todos somos Chile y punto. Estamos todos trabajando unidos y esto incluye la empresa privada, el rol que cumple la empresa privada en el combate de incendios también es muy importante. Lo otro son discusiones de políticas públicas en donde yo he planteado mi posición en muchas ocasiones, pero no es momento para ver eso ahora”, sentenció.