Con el PC y el FA puertas afuera: PS convoca a Socialismo Democrático y la DC para coordinar la nueva oposición

Tras la serie de desencuentros entre las dos facciones del oficialismo, el PS ya comenzó a articular a parte de lo que será la futura oposición.

Este viernes se realizará un esperado cónclave del oficialismo. Sin embargo, a la cita no fueron considerados todos los partidos que secundan el Gobierno de Gabriel Boric, ya que el PS convocó al Socialismo Democrático y a la Democracia Cristiana, dejando al Partido Comunista (PC) y al Frente Amplio (FA) “mirando por la ventana”.

Este encuentro fue coordinado por Paulina Vodanovic – timonel PS – quien citó al PPD, al Partido Radical, al FRVS, al Partido Liberal y a la DC, los que confirmaron su asistencia a la actividad que se desarrollará durante la mañana en la sede socialista.

“Vamos a tener la posibilidad de tener una reunión en el día de mañana, probablemente, con algunos partidos políticos para poder conversar (…) Aquí hay una definición clara del Partido Socialista, que es la unidad del progresismo. Lo hemos hecho durante muchos años, es la experiencia de vida de nuestro partido, pero también es la experiencia de estos últimos cuatro años de Gobierno, donde el Partido Socialista ha sido artífice de la unidad”, explicó la propia senadora.

En días pasados, el presidente del PPD, Jaime Quintana, había adelantado la exclusión del PC y el FA: “Van a ser dos oposiciones, probablemente una nueva coordinación”.

Esto, luego de la crisis provocada por las críticas de las colectividades que integraron en su momento Apruebo Dignidad en contra del Socialismo Democrático, por la aprobación de la Ley Nain-Retamal, en el marco del juicio que absolvió a Claudio Crespo.

A esto se sumaron las declaraciones surgidas desde el Frente Amplio, de cara a su comité central de este sábado, donde reiteraron sus cuestionamientos a sus socios políticos, específicamente al PS.

“El Gobierno vivió situaciones complejas que fueron minando su credibilidad. Dos de ellas afectaron la línea de flotación de nuestro relato generando un daño irreparable. Por un lado, el caso Fundaciones (…) Por otro lado, el caso Monsalve (…) A esto se sumaron constantes traspiés en la gestión política que alimentaron el relato de la inexperiencia. Aunque, paradójicamente, la mayoría de las situaciones complejas se vivieron por dificultades generadas por cuadros de partidos que supuestamente traían esa experiencia”, precisó una facción del FA.

Esto terminó por acrecentar el enojo del Socialismo Democrático contra el partido del presidente Boric, como lo evidenció el diputado Jaime Araya, de la bancada PPD e independientes.

“Es sorprendente que gente tan narcisista no logre mirarse bien en el espejo. Quizás se niegan a ver lo evidente: el legado que dejaron es que el pueblo de Chile eligió a un hombre de ultraderecha (…) para ser presidente. Eso es lo real, el resto adorno, palabras vacías, frases grandilocuentes, reflexiones publicadas en karamanés para parecer sofisticados y así ocultar el fracaso (…) que quieren endosar a otras fuerzas políticas”, argumentó el legislador a La Tercera.

Araya recalcó que “la corrupción, el abuso, la impericia y el acomodo son sellos característicos de una mayoría importante de funcionarios de gobierno del FA, y la lista de ejemplos es enorme (…) Ahora la responsabilidad es de quienes tienen que ser alternativa al pseudoproyecto del FA y demostrar que hay una centroizquierda moderna, responsable, sin complejos, capaz de sintonizar con los sentimientos de nuestra gente”.