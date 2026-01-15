José Toro (PPD) y crisis en el oficialismo: “En  los cuatro años de gobierno no logramos congeniar”

En entrevista con EL DÍNAMO, el secretario general del PPD aborda el quiebre en la alianza de Gobierno tras las críticas del Frente Amplio y el Partido Comunista por el caso Gustavo Gatica. “Pareciera que el mundo de la izquierda, el PC y el FA, quiere hacer responsable solo a un sector y ellos lavarse las manos”, dice Toro.

A dos meses del fin del gobierno de Gabriel Boric, la alianza oficialista enfrenta su quiebre más profundo. El Partido Socialista decidió congelar su participación en la coalición luego de que el Frente Amplio y el Partido Comunista criticaran duramente a quienes votaron a favor de la Ley Naín-Retamal, entre ellos, sus propios aliados del Socialismo Democrático.

En entrevista con EL DÍNAMO, el secretario general del PPD, José Toro Kemp, respalda la visión del PS y advierte que la actual crisis de la coalición responde a que no se logró el objetivo que trazó Gabriel Boric como su legado: unir al progresismo en una coalición única más allá de su mandato.

—La presidenta del PS, Paulina Vodanovic, acusó agresión por parte de sus aliados y también deslealtad. ¿Comparten esa apreciación?

—El fondo del asunto es cómo nos comportamos en los momentos difíciles que tenemos como coalición. Recordemos que esto tiene que ver con una propuesta que el gobierno hace suya en un acuerdo de seguridad que es aprobado por el presidente Gabriel Boric, que es militante del Frente Amplio. Entonces tenemos que entender cuáles son los momentos políticos y las situaciones en las que caemos en un tipo de confrontación que no ayuda y no es necesaria. Porque eso habla de una falta de madurez política y que significa que en los cuatro años de gobierno no logramos congeniar y no establecimos un mecanismo de resolución de conflictos.

—¿Esa falta de madurez se le atribuye tanto al PS como al Frente Amplio y al Partido Comunista?

—Esto parte de sacar en cara desde la votación del proyecto por parte de las bancadas del Partido Comunista y el Frente Amplio. Eso no es una actitud responsable hacia tus aliados.

—¿Pero hubo una sobrerreacción del PS?

—Más que una sobrerreacción, me parece que es tratar de entender un cuestionamiento que no tenemos por qué tolerar.

—Los desencuentros en una coalición son normales. De hecho, el Socialismo Democrático en varias ocasiones fue bastante duro con el Frente Amplio. ¿Por qué en esta ocasión es diferente?

—Tiene que ver con los momentos políticos en los que estamos y que al finalizar una coalición no es necesario este reproche dentro de los partidos. Porque pareciera que el mundo de la izquierda, el PC y el FA, quiere hacer responsable solo a un sector y ellos lavarse las manos. Creo que eso no corresponde a la realidad. Uno cuando participa de un gobierno se hace cargo de sus pros y de sus contras.

—¿No tiene que ver también con que al terminar el gobierno se busca separar aguas con la izquierda?

—Puede ser que haya un mundo de la coalición de gobierno que quiera separar aguas. Pero yo creo que eso no es entender la responsabilidad histórica a la que nos enfrentamos. Más allá de cuál sea la política de alianza futura o los tipos de oposiciones que vamos a hacer, hay un mínimo de coordinación que requieren todos los partidos del progresismo, de la izquierda y de la centroizquierda. Por lo tanto, se requiere que todos los partidos tengan capacidad de poner los intereses de Chile por delante. Aquí hay una responsabilidad de los partidos que caen en este tipo de acusaciones, que finalmente perjudica al término del gobierno.

—¿Se le infringe un daño al gobierno con esto que está pasando?

—El presidente Gabriel Boric manifestó que existía la capacidad de tener una coalición y unir al amplio espacio del progresismo de la centroizquierda. Eso era parte de los mayores legados y con esto pareciera ser que esa coalición o esa alianza nunca terminó de cuajar todo lo que uno quisiera.

—¿El Frente Amplio no aprendió o no asumió de buena manera la tarea de ser el partido del presidente?

—Pareciera ser así. Con esta cosa de las nóminas, de las listas que anduvieron corriendo, como tratando de cobrar una factura corta de una votación que fue impulsada por este gobierno, pareciera ser que no hay un aprendizaje, pero yo quiero creer que hay finalmente un mea culpa de todos los sectores.

—Ayer el presidente del PPD dijo que se iba a suspender la participación en el próximo Comité Político Ampliado, también en el cónclave. ¿En qué estado está el PPD con la coalición hoy?

—Como lo dijimos en nuestra declaración pública, estamos en una situación de reflexión dados los hechos. Pero a mí me parece de salir adelante y entender que en lo que viene tenemos que ser capaces de generar coordinaciones políticas. Por una parte, que el mundo del Socialismo Democrático tiene que generar su propia identidad, mientras que el mundo del Frente Amplio y el PC deberá tener su propia mirada. Pero a pesar de esas diferencias tenemos que establecer algún tipo de coordinación.

—¿El PPD se compromete a seguir hasta el final del gobierno con sus ministros en sus cargos?

—La mantención de los ministros depende del presidente de la República, no depende de los partidos.

—Claro, pero ustedes no los van a retirar.

—Nosotros estamos en la reflexión profunda, pero creemos que este gobierno tiene que hacer una transición y una entrega del poder como corresponde, como todos los gobiernos en la alternancia han sabido entregar y estar a la altura.

—La exministra Carolina Tohá dijo que el FA y el PC “no aprendieron nada”. ¿Comparten esa apreciación?

—Me parece que es legítima su opinión y demuestra el malestar y el sentimiento de muchos. Ahora, institucionalmente, nosotros estamos en una reflexión que nos permite, ojalá, terminar bien el gobierno y por lo tanto la coalición. Eso es lógico y a futuro vendrá un nuevo cuestionamiento.

—Ella dice “no aprendieron nada”, aludiendo a la maduración del FA en el poder, ¿no lo hicieron?

—El tiempo dirá si esa madurez existió, si los aprendizajes existieron o no.

—¿Eso se ve en la oposición? ¿Cuándo se da en la oposición tú crees?

—Yo creo.

José Toro, PPD: “Van a haber muchas oposiciones”

—¿Este conflicto viene a confirmar que en la izquierda se dividirá en dos oposiciones diferentes?

—Yo creo que van a haber más de dos, van a haber muchas oposiciones. Y cada partido, cada sujeto van a tender a armar un tipo de oposición que les parezca razonable. Nosotros queremos ser una oposición constructiva y que permita avanzar a Chile en aquellas cosas que son necesarias, pero también defender en aquellas cosas que exista algún intento de regresión.

—Cuando dice que van a haber más de dos oposiciones, ¿Se refiere a qué partidos ?

—Al PPD, la DC, el PC, el Frente Amplio, o un mundo que está más allá del PC y del Frente Amplio. Hay un espacio que lo vamos a dar cuenta una vez que nos toque ser oposición. Hoy día aún somos gobierno y nos toca entregar bien la administración.

—¿En qué pie cree que quedará el progresismo una vez el presidente Boric le entregue la banda al presidente electo?

—Hemos sufrido la mayor derrota de la historia, estamos en un fenómeno de una regresión conservadora mundial y yo creo que desde el suelo en el que estamos tenemos que ser capaces de reconstruir el progresismo. Y para eso es fundamental que todas las izquierdas tengan su relato y en eso nosotros estamos enfocados, que desde la socialdemocracia poder construir una opción que sea capaz de generar mayorías políticas para los próximos cuatro años más.