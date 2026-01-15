FA descarta “superioridad moral” tras críticas de Carolina Tohá por apuntar contra Socialismo Democrático por apoyo a Ley Nain-Retamal

La ex ministra del Interior expresó que “me parece que es muy lamentable todo lo que se ha visto en estos días. Muy lamentable, muy bochornoso”.

El Frente Amplio salió a responder a las descarnadas críticas que emitió Carolina Tohá en contra de la colectividad y el Partido Comunista, por apuntar en contra del Socialismo Democrático por su apoyo a la Ley Nain-Retamal.

En entrevista con T13, la ex ministra del Interior expresó que “me parece que es muy lamentable todo lo que se ha visto en estos días. Muy lamentable, muy bochornoso”.

“Lo más bochornoso de todo es que hayan dirigentes políticos festinando con un funcionario policial que le quitó los ojos a un joven, transformado en una especie de héroe, y éste a la vez, haciendo publicaciones ayer, al final del día, con una lápida donde figura la víctima de su accionar, como el fallecido en esa lápida. O sea, es una deshumanización”, argumentó Carolina Tohá.

En esta línea, la otrora precandidata presidencial del Socialismo Democrático apuntó que la acción del FA y el PC “no solo es apurada”, sino que revela “una frivolidad para ver hechos de esta naturaleza, de una liviandad para llegar a juicios tan categóricos, tan acusatorios, además contra tus propios aliados, que yo lo he encontrado incomprensible e inaceptable”.

“Yo lo considero inaceptable, irresponsable, desleal y que da cuenta de que no aprendiste nada”, agregó Tohá.

FA responde a dardos de Carolina Tohá

Frente a estos cuestionamientos, la presidenta del FA, Constanza Martínez, respondió que “yo no estoy de acuerdo con esos dichos”.

“Creo que el Frente Amplio ha avanzado muchísimo en un trabajo de unidad con el Socialismo Democrático (…) pero también somos proyectos distintos y creo que es razonable que cuando uno es un proyecto distinto pueda debatir con altura de miras sin que el otro sobredetermine o categorice con adjetivos lo que el otro hizo“, aseveró la timonel.

En esta línea, Constanza Martínez descartó a CNN Chile que la intención del bloque PC-FA es culpar al Socialismo Democrático por la aprobación de la Ley Nain-Retamal, sino abrir un espacio para analizar sus efectos, descartando mostrar “superioridad moral”.

“No puede ser que un día, digamos el lunes, que tenemos que hacer una autocrítica descarnada y luego, cuando no hay acuerdo sobre esa autocrítica, la discusión se trate de que volvimos a la superioridad moral“, sentenció.