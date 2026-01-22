Orellana y el futuro del Ministerio de la Mujer bajo la gestión de Judith Marín: “La ley no es una opción”

La ministra de la Mujer se refirió a su sucesora y a las dudas sobre la implementación de proyectos en la próxima administración.

La ministra de la Mujer, Antonia Orellana, se refirió al nombramiento de Judith Marín como la titular de la cartera en el futuro Gobierno de José de Antonio Kast, en el marco de las diversas críticas que ha recibido por parte del oficialismo, quienes aluden que su figura supone un riesgo para los derechos adquiridos de las mujeres.

El sector oficialista ha apuntado a la participación de Marín en espacios evangélicos y a la idea que ha manifestado sobre eliminar o fusionar la cartera. Sumado a ello, ha reflotado una protesta que realizó en medio de la tramitación de la Ley de Aborto en tres causales, donde tuvieron que retirar a la mujer del Senado.

Bajo este contexto, la ministra Orellana abordó el supuesto riesgo que implicaría Marín para la continuidad de políticas en esta materia: “Bueno, tal como me tocó a mí, hay cosas que independiente de lo que yo opine, hay que hacer, son las que son materias de ley“, dijo en Radio ADN.

Antonia Orellana abordó la continuidad del Ministerio de la Mujer con Judith Marín en el cargo

En esa línea, aseguró que “la ley no es una opción. Yo en particular asumí un compromiso con la ex ministra Mónica Zalaquett de seguir tramitando un par de proyectos que nos parecía que eran de consenso”. Respecto a la nueva secretaria de Estado, apuntó que “le va a tocar la implementación de la ley integral contra la violencia hacia las mujeres”.

Con respecto a si le causa preocupación el perfil de Judith Marín, Orellana evitó realizar críticas. “Creo que hay una experiencia que tiene que ver con pasar por concejalía. Los municipios son la primera puerta de las personas para los servicios públicos en la mayoría de los casos, y para la mayoría de los problemas públicos”, destacó.

A lo que agregó: “Malamente podría yo calificar a quien me va a reemplazar, porque tengo una tarea que es fundamental, que es hacer un traspaso, y que no es solamente administrativo”.

En cuanto al temor que ha manifestado el oficialismo sobre la posibilidad de que este trabajo se pueda interrumpir, la titular de la Mujer expresó que “entiendo que se ven con preocupación ejemplos de otros países, pero el Ministerio de la Mujer y Equidad no es un capricho, es un ministerio creado por ley y debatido por tres años, y por lo tanto requiere un debate quien quiera ponerlo en cuestión”.