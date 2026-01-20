Quién es quién en el gabinete de Kast: el perfil de los 24 ministros que presentó el presidente electo

El presidente electo dio a conocer a su equipo ministerial con el cual asumirá el cargo el próximo 11 de marzo. El gabinete está compuesto en su mayoría por independientes y solo dos del Partido Republicano. Revisa el detalle.

El presidente electo, José Antonio Kast, presentó oficialmente a las figuras que serán los ministros de su gabinete, quienes asumirán sus cargos a partir del 11 de marzo de 2026.

Si bien durante su campaña presidencial aseguró que con el objetivo de recortar gasto fiscal y eficientizar las labores de ciertas carteras con el nombramientos de biministros o triministros, finalmente eso solo se concretará parcialmente, con Minería y Economía, por lo que el futuro mandatario nominó a 24 ministros para liderar 25 carteras que componen el equipo de Gobierno.

Respecto a los partidos políticos, el equipo ministerial quedó distribuido de esta forma: Independientes (16), Republicano (2), UDI (1), PSC (1), RN (1), Evópoli (1), Demócratas (1) y Radical (1).

Quién es quién en el gabinete de José Antonio Kast

Ministerio del Interior: Claudio Alvarado (UDI). Es ingeniero comercial de la Escuela de Negocios de Valparaíso. Respecto a su experiencia, fue ministro de la Segpres en el segundo mandato de Sebastián Piñera). Antes de ello, ejerció como senador y diputado.

Ministerio Secretaría General de Gobierno (Segegob): Mara Sedini (Ind). Es periodista de la Universidad Gabriela Mistral y también ha incursionado como actriz y cantante. Ha sido directora de Asuntos Públicos de la Fundación para el Progreso (FPP). Su figura ha tomado notoriedad al desempeñarse como la vocera del presidente electo.

Ministerio Secretaría General de la Presidencia (Segpres): José García Ruminot (RN). Es contador público de la Universidad de la Frontera y ha sido senador por La Araucanía desde 2002.

Ministerio de Relaciones Exteriores: Francisco Pérez Mackenna (Ind). Es ingeniero comercial de la Universidad Católica. Respecto a su experiencia previa, destaca su labor como gerente general de Quiñenco, conglomerado empresarial, matriz del Grupo Luksic.

Ministerio de Defensa Nacional: Fernando Barros Tocornal (Ind). Es abogado de la Universidad de Chile y fue asesor del ex presidente Sebastián Piñera por más de 30 años. Es cercano a Chile Vamos y defendió a Augusto Pinochet cuando fue detenido en Londres.

Ministerio de Seguridad Pública: Trinidad Steinert (Ind). Abogada de la Universidad Central y fue fiscal regional de Tarapacá, encabezando las investigaciones contra miembros del Tren de Aragua, narcomilitares y ex funcionarios de la FACh por traslado de droga en vuelos institucionales.

El equipo económico de José Antonio Kast

Ministerio de Hacienda: Jorge Quiroz (Ind). Es economista de la Universidad de Chile y cuenta con un Doctorado en Economía de la Universidad de Duke. En la campaña presidencial fue blanco de cuestionamientos por su rol de “defensor” de compañías acusadas de colusión.

Ministerio de Economía, Fomento y Turismo, y Minería: Diego Más (Ind). Ingeniero agrónomo de la U Católica y aterriza al gabinete tras ser vicepresidente de la Confederación de la Producción y el Comercio (CPC). Además, preside el grupo de empresas Ecomac, que corresponde al rubro inmobiliario. Anteriormente, fue presidente de la Cámara Chilena de la Construcción (CChC) en La Serena entre 2021 y 2023.

Ministerio del Trabajo y Previsión Social: Tomás Rau (Ind). Es economista de la U de Chile y Doctor en Economía de University of California. Previo a su nominación se desempeñó como director del Instituto de Economía UC.

Ministerio de Obras Públicas: Martín Arrau (Rep). Ingeniero civil de la U Católica. En cuanto a su experiencia política, fue intendente de Ñuble y fue convencional constituyente.

Ministerio de Energía: Ximena Rincón (Demócratas). Abogada de la U de Chile. Tiene un amplia trayectoria política, siendo senadora por el Maule y ex presidenta de la Cámara Alta. Esta no será su primera experiencia de Gobierno, ya que fue ministra del Trabajo y de la Segpres en el segundo periodo de Michelle Bachelet.

Ministerio de Agricultura: Jaime Campos (Radical). Con 72 años es el mayor del gabinete. Es abogado de la U de Chile y se ha desempeñado como diputado. Además, fue ministro de Agricultura de Ricardo Lagos y de Justicia de Bachelet.

Ministerio del Medio Ambiente: Francisca Toledo (Ind). Ingeniera civil de la U Católica e investigadora en Libertad y Desarrollo. Trabajó como asesora en los dos gobiernos de Piñera.

Sectoriales

Ministerio de Desarrollo Social y Familia: María Jesús Wulf (Rep). Socióloga de la U Católica y fue subdirectora de Acción Republicana.

Ministerio de Educación: María Paz Arzola (Ind). Ingeniera comercial de la U Católica y es coordinadora del Programa Social de libertad y Desarrollo.

Ministerio de Justicia y Derechos Humanos: Fernando Rabat (Ind). Es abogado de la U de Los Andes, especialista en Derecho Civil e integró el equipo jurídico que defendió Pinochet.

Ministerio de Salud: May Chomali (Ind). Es médico cirujano de la U de Chile. Es directora del Centro Nacional en Sistemas de Información de Salud (CENS)

Ministerio de Vivienda y Urbanismo: Iván Poduje (Ind). Es arquitecto urbanista de la U Católica de Valparaíso y es socio y fundador de Atisba. En 2024 fue candidato a la alcaldía de Viña del Mar y ha sido crítico de los planes de reconstrucción.

Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones: Louis de Grange (Ind). Ingeniero industrial de la U Católica. Es ex presidente de Metro de Santiago.

Ministerio de Bienes Nacionales: Catalina Parot (Ind). Abogada de la U Católica. Ya ejerció el cargo en el primer mandato de Piñera, mientras que en el segundo periodo del fallecido ex presidente se desempeñó como presidenta del Consejo Nacional de Televisión (CNTV).

Ministerio del Deporte: Natalia Duco (Ind). Es atleta olímpica en lanzamiento de bala, es tricampeona sudamericana y medallista panamericana. Tras arrojar positivo por doping en 2018, fue suspendida por tres años.

Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género: Judith Marín (PSC). Profesora de Castellano y Filosofía de la Escuela de Educadores de Chile. Es secretaria general de su partido.

Ministerio de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación: Ximena Linconao (Ind). Profesora de Castellano de la Universidad de La Serena.

Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio Francisco Undurraga (Evó). Técnico en Publicidad de la Escuela de Comunicación Mónica Herrera. Es diputado desde 2018 y es ex presidente de Evópoli.