Las contradicciones entre ministros de Kast ante polémica por nombramiento de Steinert en Seguridad

Claudio Alvarado y Mara Sedini han entregado versiones contrapuestas ante los cuestionamientos por conversaciones previas de Kast y la ex fiscal de Tarapacá.

El futuro ministro del Interior, Claudio Alvarado, se refirió a la polémica que se generó por las conversaciones previas de José Antonio Kast con la próxima ministra de Seguridad, Trinidad Steinert, lo cual ha desatado cuestionamientos por parte del oficialismo, e incluso de la actual vocera de Gobierno, Camila Vallejo, quien emplazó a la administración entrante a aclarar la situación.

Lo anterior, surgió luego de que Mara Sedini, futura ministra de la Segegob, asegurara que los contactos con la ex fiscal de Tarapacá llevaban “un buen tiempo” y que su designación “no fue una improvisación”.

Ante los diversos cuestionamientos y los emplazamientos a aclarar desde cuándo existían estas conversaciones, considerando Steinert se desempeñaba en el Ministerio Público, Alvarado salió al paso y contradijo de cierta forma la versión que entregó Sedini.

“Esa comunicación se produjo pocos momentos antes de que ella asumiera la nominación. Por lo tanto, aquí no hay ninguna interferencia al Ministerio Público ni su independencia“, aseveró.

En este marco, Alvarado expuso que “siempre van a haber polémicas, dichos más, dichos menos. Lo que les acabo de señalar, y reitero, que para que una persona pueda asumir un cargo es necesario conocer su voluntad y disposición“.

“No tiene ninguna lógica ni sentido hablar si fue una hora antes, una hora después, un minuto antes, un minuto después. Aquí lo que interesa y lo importante es que tenemos una ministra de Seguridad, que es un lujo para el país, que tiene conocimiento y que da tranquilidad a la ciudadanía”, añadió.

Las contradicciones en la explicación del Gobierno de Kast

Tras ello, Sedini nuevamente abordó el tema y salió a precisar sus dichos, aunque volvió a entregar una versión distinta a la de Alvarado, con quien compartirá comisión política a partir de marzo. En concreto, la futura ministra sostuvo que las conversaciones comenzaron “días antes” y no “horas”.

“Es de sentido común que el presidente electo converse con sus colaboradores, con su equipo cercano para armar los perfiles de quienes van a integrar su gabinete. Eso me parece de lo más normal, eso lleva muchos meses pasando. La construcción de todos los ministerios, todos los perfiles y seguridad no es la excepción”, expresó.

A lo que agregó: “Aquí se ha armado un revuelo absolutamente innecesario y para que todos queden tranquilos y no se generen más especulaciones respecto a este tema, las conversaciones entre el presidente electo y la futura ministra de Seguridad ocurrieron pocos días antes de la nominación”.

“Yo dije que hubo conversaciones, esas conversaciones fueron entre el presidente electo y su equipo, en la construcción del perfil que debía encabezar la cartera de seguridad”, cerró.

El emplazamiento de Vallejo al Gobierno de Kast por designación de Steinert en Seguridad

Por otra parte, Camila Vallejo también se refirió a este flanco que se abrió por el nombramiento de Steinert y emplazó a la administración entrante a dar más detalles sobre cuándo se produjeron los diálogos con la ex fiscal.

“Yo entiendo que hay un interés de la opinión pública y un interés periodístico sobre esta materia, pero corresponde al gobierno entrante aclarar cual es la versión final sobre este nombramiento y no al Ejecutivo“, manifestó la portavoz del Ejecutivo.

Lo anterior, en medio de las críticas del oficialismo, las cuales apuntan a una presunta vulneración de la autonomía política del Ministerio Público y la incógnita con respecto a si la ex persecutora tenía una “doble agenda”.